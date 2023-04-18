Бортпроводница окатила кипятком трехлетнюю девочку Бортпроводница Red Wings облила кипятком трехлетнюю девочку

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Самолет авиакомпании Red Wings

Бортпроводница авиакомпании Red Wings облила кипятком трехлетнюю девочку во время рейса Москва — Хургада, сообщает Telegram-канал «112». Несмотря на то что ребенок получил сильные ожоги, экипаж отказался сажать борт для оказания девочке помощи и продолжил полет. Бортпроводница, в свою очередь, утверждает, что воду для чая передала в руки взрослым, а девочка стояла на кресле ногами и сама разлила ее.

Инцидент произошел 9 апреля. Как пишет канал, стюардесса налила кипяток в стакан и поставила его на раскладной столик. В итоге емкость опрокинулась на колени девочки, которая получила ожоги первой и второй степени, а также испытала болевой шок.

Оказать нужную помощь пострадавшей девочке на борту не представлялось возможным, указывает канал. К врачам ребенок попал только по прибытии в Египет. Инцидентом заинтересовались прокуратура, консульство и МЧС. По словам матери ребенка, авиакомпания даже не принесла извинений родителям пострадавшей.

Telegram-канал SHOT указывает, что семья из-за инцидента планирует вернуться обратно в Россию, отказываясь от отдыха, который стоил 270 тысяч рублей. Обратные билеты обошлись в 160 тысяч рублей.

Стюардесса утверждает, что ее вины в произошедшем нет. По словам девушки, она передала стаканы с кипятком для чая в руке маме, а та отдала их дедушке (столики тогда были сложены). Дальше, по словам бортпроводницы, она продолжила обслуживать пассажиров и только спустя несколько минут услышала громкий детский крик.

Ранее The Guardian сообщил, что два пилота авиакомпании Air France подрались во время взлета пассажирского самолета. В результате инцидента никто не пострадал, полет был произведен в штатном режиме. После произошедшего пилоты были отстранены от работы.

В марте Telegram-канал SHOT сообщил, что 59-летний москвич по имени Руслан пытался провезти в животе 777 граммов вещества, содержащего кокаин, и умер на борту самолета, следовавшего из Венесуэлы в Россию.