Бортников рассказал о подготовке боевиков Украиной на Ближнем Востоке Глава ФСБ Бортников: Украина вела подготовку боевиков на Ближнем Востоке

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Александр Бортников

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Украина вела подготовку боевиков на Ближнем Востоке, сообщил ТАСС. Но, по его словам, заказчики нападения на «Крокус Сити Холл» на данный момент не установлены.

То, что украинская сторона осуществляла обучение и подготовку боевиков на территории Ближнего Востока, нам об этом известно. <...> Это националисты, это наемники, это исламисты, которых, в принципе, страна привлекает для ведения боевой работы на российском фронте, — заявил Бортников.

По его словам, Россия сделала бы все, чтобы участники теракта в «Крокус Сити Холле» не перешли границу с Украиной. Бортников также отметил, что Вашингтон передавал Москве информацию общего характера о возможности терактов, Россия это учла.

Директор ФСБ также заявил, что Службу безопасности Украины следует признать террористической. По его словам, в России сохраняется террористическая угроза, а теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был осуществлен с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

Как отметил Бортников, террористов, устроивших нападение на «Крокус Сити Холл», после бегства из России на той стороне собирались встретить как героев, но РФ была готова сделать все, чтобы они не смогли пересечь границу. Он также обвинил спецслужбы Украины в содействии реализации террористической атаки, которую готовили радикальные исламисты.

По официальным данным, представленным главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, жертвами теракта стали 139 человек. Басманный суд на два месяца арестовал четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл». Все они граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 32 лет. В суде как минимум двое из них признали вину. Им грозит пожизненное заключение.