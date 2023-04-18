«Борщ военный»: названы рецепты трех любимых блюд бойцов СВО Замначальника штаба батальона ДНР с позывным Тимоха назвал рецепты трех любимых блюд бойцов СВО

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Замначальника штаба стрелкового батальона теробороны имени 383-й шахтерской дивизии Народной милиции ДНР с позывным Тимоха рассказал NEWS.ru, что едят бойцы на передовой и раскрыл рецепты. Он отметил, что одними из самых любимых являются три блюда: «Супчик фронтовой по-донбасски», «Борщ военный» и «Мясо на пиве».

По словам военного, на позициях бойцы готовят сами. Он признался, что любит готовить, и поделился рецептами с NEWS.ru. Первое блюдо, о котором рассказал боец, «Супчик фронтовой по-донбасски».

Курица — окорочок. Шкурку снимите. Окорочок на две части разделите. Положите в кастрюлю. Добавьте луковицу очищенную цельную, она уберет неприятный вкус. Картошка кубиками, рис или макароны. Зажарка — лук, морковка, болгарский перец. Лук должен иметь золотистый цвет, не пережаренный, иначе горчит. В суп добавить один лавровый лист и 3–4 горошка черного перца, — объяснил военнослужащий.

Второе блюдо — «Борщ военный». По словам Тимохи, «рецепт простейший»: надо отварить мясо, добавить в бульон луковицу, картошку, морковь и перец по вкусу.

Зажарка на томатной пасте (не помидоры, они кислят). 1,5–2 столовые ложки томатной пасты, разбавленной водой, чтобы сок получился. Прокипятить. Выливаете в кастрюлю. Лавровый лист и душистый перец. Капуста добавляется в самый последний момент, после зажарки, — советует Тимоха.

Третье блюдо, которое часто готовят в зоне СВО, «Мясо на пиве». Для его приготовления надо предварительно срезать жир с мяса, нарезать мякоть и положить в кастрюлю или в казан.

У нас казан, он большой, чтобы хватило всем. На дно — смалец сала (не подсолнечное масло, с подсолнечным маслом мясо не дружит). А смалец, да. Следом лук кольцами. Засыпали паприкой и специями по вкусу. Последующие ингредиенты слоями: морковь мелкой соломкой, перец болгарский полукольцами, сверху картошка колечками. Засыпали опять паприкой. Затем добавляем пиво, — рассказал Тимоха.

По его словам, на 700 граммов мяса нужно почти литр пива (кто не любит пиво, можно добавить соевый соус). Градус, отмечает он, «в процессе тушения улетучивается, блюдо приобретает интересный вкус». Можно добавить перец, чеснок, стручковый перец (целиком).

1,5–2 часа тушим на медленном огне. Размешали. Минут 10 еще на медленном огне — и готово, — заключил Тимоха.

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