https://static.news.ru/photo/e486b4c8-3447-11ea-aa4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Россия тратит на развитие Вооружённых сил в 12-14 раз меньше, чем США, уровень безопасности при этом остаётся на высоком уровне. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Выступая с лекцией перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета им. Героя России генерала В.П.Дубынина, он сообщил, что РФ находится на шестом месте в мире по объёму расходов на вооружение.

Нам удаётся держать паритет и держать свои ВС на достаточно высоком уровне боеспособности, что гарантирует безопасность нашего государства, — пояснил Борисов.

Как отметил вице-премьер, Вашингтон собирается потратить на армию в 2020 году $750 млрд. Бюджет НАТО составляет $1 трлн, передаёт «Интерфакс».

Борисов, ссылаясь на данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира SIPRI, отметил, что военные расходы России составили $ 61,4 млрд, США — $ 649 млрд, Китая — $ 250 млрд, Саудовской Аравии — $ 7,6 млрд.

Кроме того, по экспорту вооружений РФ на протяжении многих лет прочно обосновалась на втором месте после США. Доля Вашингтона по экспорту составляет 36%, а Москвы — 21%.

Как писал NEWS.ru, российская армия регулярно получает новейшее оружие. Ракетный полк в Ленинградской области, получивший в конце 2019 года новейшую зенитную ракетную систему С-400 «Триумф», заступит на боевое дежурство в середине февраля. В настоящее время проводится техобслуживание ракетных дивизионов и пункта боевого управления, проверяется функционирование узлов и агрегатов системы С-400.