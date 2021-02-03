Борис Титов обвинил ТАСС в искажении его слов про статус ИП

https://static.news.ru/photo/19a1a46c-66c7-11eb-b7bd-96000091f725_660.jpg Борис Титов Фото: kremlin.ru

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о некорректной передаче его слов в опубликованном ТАСС фрагменте интервью, где он говорит про нелогичность статуса индивидуального предпринимателя в России.

Наехать красным словцом, переврать текст интервью — ничего не стоит. И всё-таки обращу ваше внимание, — написал он на своей странице в Facebook, прикрепив к публикации ссылку на материал агентства ТАСС.

Ранее агентство опубликовало фрагмент интервью с Борисом Титовым, где тот рассказывает о недостатках механизма индивидуального предпринимательства в России. Однако, как отмечал бизнес-омбудсмен, сейчас не рассматривается вопрос об отмене ИП, так как кроме экономической целесообразности важно думать в том число о российских гражданах, многие из которых активно пользуются преференциями ИП.

В своём сообщении в социальной сети Титом не указал, в чём конкретно проявилась неточность его заявлений про индивидуальное предпринимательство.

Ранее NEWS.ru писал, что Титов оценил возможность создания в России частных тюрем. На сегодняшний день создание тюрем, которые управлялись бы коммерческими компаниями, в России пока невозможно, считает он.