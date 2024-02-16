Борец за правду или агент Запада: за что Навальный умер на самом деле

Фото: Pavel Golovkin/AP/TASS

Алексей Навальный

В пятницу, 16 февраля, в одной из колоний на Ямале умер 47-летний блогер Алексей Навальный (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Как сообщило управление ФСИН по региону, во время прогулки политический деятель потерял сознание, и приехавшая скорая уже не смогла реанимировать осужденного. Мировые лидеры намекают на возможную причастность властей России к смерти Навального, российские политики обвиняют в кончине оппозиционера Запад. Кем был Навальный на самом деле — борцом за справедливость или агентом Запада, кому может быть выгодна его кончина — в материале NEWS.ru.

Как умер Алексей Навальный

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный скончался в исправительной колонии № 3 Ямало-Ненецкого автономного округа. Во время прогулки по территории он потерял сознание. По данным ФСИН, несмотря на помощь медиков учреждения и прибывшей скорой, он не пришел в себя. В Лабытнангской городской больнице заявили, что реанимационные мероприятия проводились более получаса, но положительных результатов не дали.

Канал RT со ссылкой на источники сообщил, что у оппозиционера мог оторваться тромб. Официальная причина смерти пока неизвестна. По факту кончины оппозиционера, основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Следственный комитет начал проверку. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что информация о смерти Навального донесена до Владимира Путина. Как добавил представитель Кремля, выяснять обстоятельства смерти должны медики, служба исполнения наказаний занимается всеми необходимыми проверками, поэтому особых поручений в этой части не требуется.

В беседе с NEWS.ru глава партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов выразил мнение, что случившееся станет поводом для мощной информационной атаки на РФ.

«Смерть Алексея Навального, осужденного ранее за экстремизм, выгодна многим врагам России, в том числе тем, кто пытался отравить его ранее. В связи с этим необходимо самым тщательным образом расследовать обстоятельства смерти и принять меры для отражения неминуемой информационной атаки Запада», — считает он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный

Как за границей отреагировали на смерть Навального

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал известия о смерти Навального «ужасными». По его мнению, для народа России это стало «огромной трагедией». «Будучи самым ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество», — заявил Сунак.

Свои соболезнования выразила в соцсетях и глава Грузии Саломе Зурабишвили. «Смерть Алексея Навального — трагедия для всех защитников демократии и прав человека. Мои соболезнования его семье и тем, кто в России продолжает борьбу за демократию», — сказала она.

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал Навального «борцом за свободу» и выразил соболезнования всем, кто выступает «за демократию по всему миру». «Борьба за свободу никогда не заканчивается», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press Риши Сунак

Кем был Алексей Навальный

По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, Навального нельзя назвать «борцом за правду». Парламентарий считает, что основатель ФБК во всем преследовал личную выгоду.

«Навальный был борцом за личный доход. Он был весьма известен как корпоративный шантажист: купил несколько акций какой-то компании, после этого как акционер требовал от нее сведений, составляющих коммерческую тайну. И, чтобы ее не раскрывать, ему предоставляют всякие льготы. Он многими способами зарабатывал, в том числе в качестве поставщика массовки на разные имитации антигосударственных мероприятий», — пояснил он.

Коллега Вассермана депутат Олег Матвейчев не исключает, что смерть Навального может быть организована из-за рубежа. По его мнению, подобного стоило ждать перед выборами президента России в марте 2024 года. «Алексей Навальный был агентом Запада. И я боюсь, что это может быть провокацией. Я ждал какого-то события типа отравления Скрипалей в ходе избирательной кампании. Надо тщательно расследовать эту ситуацию. Не было ли это вызвано воздействием извне», — предположил он.

Миронов напомнил, что у Запада богатый опыт в организации отравлений — от бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году до самого Навального в 2020-м. «Конечно, причиной могли стать проблемы со здоровьем. Но в любом случае скоропостижная смерть одиозного „оппозиционера“ и еще за месяц до президентских выборов выгодна прежде всего врагам России. И они обязательно попытаются использовать ее по максимуму для давления на нас извне и для раскачивания ситуации внутри страны», — резюмировал Миронов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов

За что отбывал наказание Навальный

Основатель ФБК был условно осужден по делу «Ив Роше», которое возбудили в 2012 году. Оно касалось хищения средств «Ив Роше Восток» — российского филиала французской компании по производству косметики. Алексею Навальному и его брату Олегу предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств.

В феврале 2021-го условный срок заменили реальным. Тогда Симоновский суд Москвы признал Навального виновным в многочисленных нарушениях испытательного срока, так как он не отмечался в инспекции ведомства — ему предстояло провести в колонии общего режима 2 года и восемь месяцев.

В марте 2022-го суд признал Навального виновным по другому делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Тогда ему назначили девять лет колонии строгого режима по совокупности преступлений. А спустя несколько месяцев, в сентябре того же года, в его отношении возбудили уголовное дело об экстремизме.

В августе 2023-го оппозиционера приговорили к 19 годам колонии сразу по шести статьям: о создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму, создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, а также о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и о реабилитации нацизма.

Также ему назначили штраф в размере 850 тыс. руб. В декабре Навальный сообщил о возбуждении нового уголовного дела — по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

Фото: Пресс-служба Мосгорсуд Алексей Навальный

Где и как Навальный отбывал наказание

Алексей Навальный находился в колонии с февраля 2021 года. Сначала он отбывал срок в ИК-2 в Покрове (Владимирская область). В июне 2022-го, после вступления в силу нового приговора о мошенничестве, политика перевели в ИК-6 в Мелехово, которая находится в том же регионе.

В декабре 2023 года, спустя несколько месяцев после признания Навального виновным в организации экстремистского сообщества, появились сообщения, что он пропал из колонии. Адвокату политика якобы сообщили, что в ИК-6 оппозиционер больше не числится. Местонахождение Навального было неизвестно 19 дней. В конце декабря пресс-секретарь политика Кира Ярмыш (признана Минюстом РФ иностранным агентом) сообщила, что он находится в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

За время заключения Навального отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО) 27 раз. Поводом становилось нарушение правил внутреннего распорядка — в том числе отказ от работы и оскорбления оперуполномоченного. По словам близких политика, он провел в ШИЗО более 300 дней. В очередной раз в штрафной изолятор его отправили за несколько дней до смерти.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный

Что еще известно о проблемах Навального в колонии

Соратники и защитники Навального сообщали, что у оппозиционера были проблемы со здоровьем. Как рассказывала адвокат политика Ольга Михайлова весной 2021 года, его мучили сильные боли в спине. По ее словам, у заключенного развивалась болезнь позвоночника.

В январе 2023-го другой адвокат Вадим Кобзев заявлял, что у оппозиционера проявлялись симптомы ОРВИ, а в феврале его клиент жаловался на острые боли в желудке и потерю веса — он похудел на семь килограммов. Известно, что в тот период Навального посещали члены Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии, которые заявили об отсутствии угрозы для здоровья политика.

Адвокат Леонид Соловьев в последний раз был у подзащитного 14 февраля 2024 года. По его словам, на тот момент оппозиционер был здоров. Жалоб на состояние здоровья от представителей Навального не поступало и перед его смертью, сообщил председатель ОНК Данила Гонтарь.

«Мы находимся на связи с администрацией колонии и ФСИН. В ближайшее время пройдет медэкспертиза. После случившегося семья Навального на нас не выходила. Никогда не выходила», — сказал он.

Омбудсмен Ямала Андрей Нестерук заявил, что ни от Навального, ни от его представителей не было претензий по условиям содержания в колонии.

Вассерман напомнил о предварительных причинах смерти оппозиционера, о которых написали СМИ. «По первоначальным данным, умер Навальный от отрыва тромба. Это довольно распространенное осложнение при крайне малоподвижном образе жизни. Из чего я делаю вывод, что в колонии, где он находился, его не особо загружали ни работой, ни прогулками. Потому что люди, ведущие активный и подвижный образ жизни, очень редко накапливают у себя тромбы, опасные для жизни», — полагает он.

Мог ли Навальный стать жертвой покушения

Версия «сакральной жертвы», по планам Запада, должна быть основной, считает политолог Сергей Марков. Он не верит в случайность произошедшего в ямальской колонии. «Навальный внезапно умер случайно за один месяц до выборов Путина? Тех выборов, которые американские и британские спецслужбы мечтают сорвать? Это все случайно? Верится с трудом. Версия „сакральной жертвы“ должна быть основной», — пишет Telegram-канале Марков.

Эксперт называет Навального большой «надеждой американских и британских спецслужб в борьбе против президента Владимира Путина: его выбрали, потому что он был сильный харизматик и при этом националист». Эксперт отмечает, что именно этими качествами должен обладать лидер протестов, согласно «их учебникам».

«Лидера такого и яркого они смогли найти. Но большого количества таких последователей, одновременно и прозападных, и русских националистов, они найти не смогли. Поэтому проект заглох. Никаких серьезных последователей у Навального сейчас в России нет», — отметил Марков.

Политолог Марат Баширов не сомневается, что Навальный стал жертвой зарубежных спецслужб. «Красиво, да, западники убили Навального? Прямо во время Мюнхенской конференции по безопасности. Выборы в России вторичны. Навального убили, чтобы выбить деньги из Конгресса США для финансирования войны на Украине», — пишет в своем Telegram-канале «Политджойстик» Баширов.

Он считает, что покушение на оппозиционера стало вторым за три года. «Помните, когда было отравление Навального? В августе 2020-го. Его еле откачали. И чтобы не было подозрений, отправили в Германию на экспертизу. Немцы тогда обследовали его вдоль и поперек. Нашли то, что его пытались отравить передозировкой лекарств. А пил он из бутылки воды агента MI6 Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов)», — напоминает политолог.

По мнению Баширова, к убийству Навального привели три фактора: отказ Конгресса США «финансировать киевский режим», популярность интервью президента Путина Такеру Карлсону и мартовские выборы. «Станет ли смерть Навального „черным лебедем“? Нет. Народ и у нас, и в мире можно дурачить какое-то время, но не бесконечно», — уверен политолог.

Почему родственники Навального не поверили в его смерть

Жена Навального Юлия, которая находится в Германии, заявила, что не знает, может ли верить сообщениям о смерти ее супруга, и дала понять, что готова вернуться в Россию. Она выступила с речью на Мюнхенской конференции. «Я не знаю, верить или нет тем ужасным новостям, которые мы получаем только из госисточников в России», — сказала она.

Мать политика Людмила Навальная отказалась принимать соболезнования. В своих социальных сетях она написала, что не верит в смерть сына. Живущая на Западе пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила: никаких подтверждений о смерти политика у нее нет. Другой находящийся в эмиграции соратник оппозиционера бывший директор ФБК Леонид Волков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) тоже не верит новостям с Ямала. В своем Telegram-канале он даже призвал не спешить «Алексея хоронить».

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