Большой театр, Останкино, Эрмитаж: что «минируют» телефонные террористы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоумышленники заявили о минировании здания Большого театра в Москве, отправив соответствующее письмо на почту. По информации СМИ, сотрудники учреждения были выведены из заведения в срочном порядке. Что известно об угрозе взрыва и где еще в России недавно проходили эвакуации?

Что известно про угрозу взрыва в Большом театре

Пресс-аташе Большого театра Катерина Новикова заявила, что масштабной эвакуации из-за угрозы минирования не было. По ее словам, большинство сотрудников в отпуске. Новикова отметила, что на почту театра периодически поступают подобные письма, но сейчас он работает в обычном режиме.

«Такое сообщение пришло и сегодня в 8:30 утра на почту в кассы театра. Службой безопасности ГАБТ были приняты соответствующие меры: в театр приехали кинологи, провели соответствующие мероприятия. В театре пассивный сезон — все творческие коллективы и большинство сотрудников в отпуске, поэтому никакой масштабной эвакуации не потребовалось», — пояснила она.

Какие города России затронули угрозы о минировании

Анонимный звонок о минировании здания 15 августа поступил в омский аэропорт имени Карабышева. Все пассажиры были эвакуированы. Сообщение оказалось ложным. В Сургуте 14 августа эвакуировали посетителей и сотрудников трех торговых центров. Письмо о минировании пришло от неизвестных лиц. После проверки правоохранительных органов угрозы не подтвердились. В Тюмени в этот же день эвакуировали два корпуса поликлиники № 5 после того, как на электронную почту медицинского учреждения поступило письмо с угрозой взрыва. Персонал больницы и посетителей вывели из здания, корпуса обследовали сотрудники полиции с собаками. Тревога оказалась ложной.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга 13 августа осмотрели более 4,5 тысяч самокатов из-за сообщения с угрозой взрыва. По данным 78.ru, звонивший требовал перевести ему один миллион рублей. Полиции удалось установить, что звонок был сделан с номера телефона, зарегистрированного в Канаде. В ходе проверки опасных веществ не нашли. С территории Главного музейного комплекса Эрмитажа в центре Петербурга 24 июня эвакуировали посетителей в связи с сообщением о минировании. Росгвардия проверила экспозиционные залы и служебные помещения, взрывчатки обнаружено не было.

4 августа в Москве проверяли Останкинскую телебашню после анонимного сообщения о минировании. Башня была закрыта на вход, однако эвакуация посетителей и сотрудников не проводилась. 13 июля в экстренные службы Москвы поступило сообщение о минировании зданий Госдумы, Минфина и Останкинской башни. В телебашне была проведена эвакуация. Госдума при этом продолжила работу в прежнем режиме. В конце июня сообщения с угрозами взрывов в Останкинской башне поступали дважды в течение 24 часов. Телецентр осбледовали кинологи с собаками. В обоих случаях ничего обнаружено не было.

Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за ложное сообщение об акте терроризма. Максимальное наказание по статье — тюремное заключение на срок от шести до восьми лет.

Когда полиция обезвреживала бомбы

Российские силовики предотвратили теракт в городе Новая Каховка Херсонской области. 7 августа стало известно, что на одной из детских площадок было заложено взрывное устройство, его деактивировали на месте с помощью робототехнического саперного комплекса.

«На территории детской площадки, в непосредственной близости от многоквартирного дома, обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению», — сообщили в региональном управлении ФСБ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ 4 августа задержали мужчину, который заминировал автомобиль одного из чиновников в Запорожской области. Бомба была обезврежена правоохранительными органами. Задержанный в ходе допроса признался, что сотрудничал с украинскими спецслужбами. Силовые структуры России также в марте этого года предотвратили теракт, нацеленный на мирное население в Запорожской области. Обнаруженные взрывчатые материалы были уничтожены на полигоне.

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