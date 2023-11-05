«Большой шаг вперед»: военный эксперт оценил успешное испытание «Булавы» Военэксперт Дандыкин: ракета «Булава» становится основой атомной триады России

Фото: МО РФ

Баллистическая ракета «Булава», которой будет оснащен новый подводный крейсер «Император Александр III», станет основой атомной триады России после всех испытаний, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, крейсер будет нести 16 ракет «Булава» и самое современное торпедное оружие.

Испытания ракеты «Булава» показали ее эффективность, она разработана с разделяемыми боевыми блоками. Сейчас она становится основой нашей атомной триады, сменяя ракеты «Синева» третьего поколения. Создание такого корабля — еще один большой шаг вперед, создавать их сложнее, чем космические аппараты, потому что подводная стихия никогда не прощает ошибок, — сказал он.

Дандыкин также отмечал, что «Император Александр III» после завершения испытаний отправится на Камчатку для формирования соединений морских ядерных сил. По его словам, речь идет о 25-й дивизии подводных лодок.

Ранее сообщалось, что подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава». Этот пуск был последним этапом программы государственных испытаний.

Пуск «Булавы» прошел в штатном режиме из подводного положения. Головные части ракеты вовремя достигли цели на полигоне. После пуска баллистической ракеты должно быть принято решение о приеме подлодки «Император Александр III» в состав ВМФ России.