Более 70% опрошенных россиян сообщили о том, что относятся положительно к предоставлению бесплатного доступа к интернет-сервисам. Информацию
В целом по стране 74% опрошенных одобряют инициативу по предоставлению бесплатного доступа к интернет-сервисам и считают ее полезной, только 3% россиян высказались отрицательно. Еще 23% респондентов относятся к ней нейтрально, — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего инициативу одобряют люди старшего возраста — от 55 лет.
Среди сервисов, доступ к которым должен быть бесплатным, респонденты выбрали различные государственные информационные ресурсы и сайты органов власти, сервисы электронной почты, социальные сети, поисковики и сервисы объявлений.
Ранее NEWS.ru писал о том, что внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России перенесли. Против проекта выступили ФАС и Минфин. ФАС считает, что нельзя ограничивать операторов связи в возможности отключать Интернет в случае неоплаты. А Минфин опасается, что проект снизит доходы операторов и соответственно налоговые поступления.
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