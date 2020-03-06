https://static.news.ru/photo/6cd89274-5f45-11ea-8de7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 70% опрошенных россиян сообщили о том, что относятся положительно к предоставлению бесплатного доступа к интернет-сервисам. Информацию опубликовало РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса объявлений «Авито».

В целом по стране 74% опрошенных одобряют инициативу по предоставлению бесплатного доступа к интернет-сервисам и считают ее полезной, только 3% россиян высказались отрицательно. Еще 23% респондентов относятся к ней нейтрально, — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего инициативу одобряют люди старшего возраста — от 55 лет.

Среди сервисов, доступ к которым должен быть бесплатным, респонденты выбрали различные государственные информационные ресурсы и сайты органов власти, сервисы электронной почты, социальные сети, поисковики и сервисы объявлений.

Ранее NEWS.ru писал о том, что внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России перенесли. Против проекта выступили ФАС и Минфин. ФАС считает, что нельзя ограничивать операторов связи в возможности отключать Интернет в случае неоплаты. А Минфин опасается, что проект снизит доходы операторов и соответственно налоговые поступления.