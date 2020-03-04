Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Австралийский актёр Хью Джекман отметил трёхлетие со дня выхода фильма «Логан» с его участием. Он заявил, что это была «роль всей жизни».

Джекман опубликовал пост с фотографиями в образе Росомахи из серии фильмов «Люди Икс» вселенной Marvel. Три года назад, в этот день... Вышел фильм «Логан». Спасибо вам за много (действительно много)...