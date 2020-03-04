Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, согласно которому 70% россиян не хотели бы стать фрилансерами. Около 23% выразили желание работать самозанятыми.
7% опрошенных, в свою очередь, затруднились дать ответ. 34% желают перейти на фриланс из-за вероятности получения большего дохода.
24% назвали главным преимуществом фриланса независимость от начальства, 18% — удобный график, 8% — возможность для самореализации.
Как ранее писал NEWS.ru, изменения федерального закона о налогах на доходы самозанятых вступили в силу 1 января 2020 года. Согласно поправкам, действие эксперимента распространяется на 19 регионов РФ.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен