Большинство российских компаний поднимут цены в 2024 году Forbes: около 80% российских компаний поднимут цены на товары в 2024 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Большинство российских компаний (почти 80%) намерены поднять цены на свои товары и услуги в 2024 году, сообщает Forbes со ссылкой на сервис «Актион Финансы». Согласно исследованию, от подорожания своей продукции отказались 22% предприятий.

36% опрошенных увеличат цены в пределах 10%, 30% опрошенных — до 15%, 8% — на 15–25%, 4% — на четверть и выше, — указано в опросе.

Сервис объясняет решение большинства компаний ростом инфляции, а также расходами производств на логистику, аренду, сырье и так далее. В опросе приняли участие 516 финансовых директоров и менеджеров компаний с оборотом от 1 млрд до более чем 100 млрд рублей в год.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова предупредила, что цены на импортные товары в России вырастут на 15–20% в случае снижения порога беспошлинных онлайн-покупок с 1 апреля 2024 года. Экономист допустила, что стоимость начнет повышаться еще до апреля на фоне роста спроса на уже имеющуюся продукцию.

Снижение порога беспошлинных онлайн-покупок в первую очередь затронет товары широкого потребления: обувь, оборудование для дома и одежду. Экономист уточнила, что рост цен скажется на покупательской способности россиян. При этом эксперт добавила, что снижение порога поможет развивать внутреннее производство. По ее словам, это невозможно сделать, если не отрегулировать поставки зарубежной продукции.