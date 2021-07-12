Больше половины россиян собрались голосовать на выборах в Госдуму

Больше половины жителей России (51%) с высокой долей вероятности придут на избирательные участки голосовать на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа.

Отмечается, что ещё 19% опрошенных предполагают, что будут голосовать, 11% пока вообще не определились, а 19% заявили, что не собираются идти на выборы.

По партиям предпочтения россиян, согласно опросу, распределились следующим образом: «Единая Россия» — 34%, КПРФ — 18%, ЛДПР — 10%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7%. Остальные набрали менее 3%.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что на данный момент на выборах депутатов Государственной думы досрочно смогли проголосовать уже более семи тысяч человек в 10 регионах России.

Она отметила, что голосуют в труднодоступных и отдалённых местностях, на находящихся в плавании судах и на полярных станциях. Досрочное голосование проводится в 36 субъектах России.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.