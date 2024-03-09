«Больше чем посол»: Коц высказался о назначении Залужного Коц: назначение Залужного послом Украины в Лондоне продиктовано Великобританией

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Назначение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Лондоне носит не внешнеполитический, а военно-политический характер, предположил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его оценке, решающую роль в этом вопросе сыграла Великобритания, к которой перешла «эстафетная палочка управления конфликтом».

Британцы будут отвечать за оборонительную фазу, в ходе которой тем не менее усилятся диверсионная работа, атаки дронами с моря и воздуха и точечные удары дальнобойным ракетным вооружением. Все это требует плотной координации на земле, но после немецкой засветки, возможно, часть британского «персонала» придется отозвать, — написал он.

По мнению Коца, если бы президент Украины Владимир Зеленский решал, как избавиться от своего политического конкурента, то едва ли стал отправлять его в Лондон. Военкор предположил, что в таком случае украинский лидер предпочел бы «сослать» отставного генерала либо главой Закарпатья, либо ректором Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Потому что там [в Лондоне] как нигде лучше этого политического конкурента [Залужного] вырастят, откормят и подготовят к смене комика, — объяснил он.

Коц считает, что Великобритания настояла на таком назначении, чтобы наладить канал передачи информации Киеву. По его мнению, дипломатические контакты подходят для этого больше всего.

И посол, который глубоко погружен в тему, должен стать в этой партии ключевым связным между Лондоном и Киевом. Так что посол Залужный — больше чем посол, — заключил военкор.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил, что Залужного отправили в Великобританию, поскольку ему опасно находиться на Украине при нынешней власти. По его мнению, сегодня вероятность покушения на экс-главкома слишком высока. При этом в Британии Залужного «перевоспитают» из американского шпиона в британского, считает Рогов.