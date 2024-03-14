В ОП рассказали, сколько человек будут следить за выборами президента РФ За выборами президента России будут следить 156 тысяч наблюдателей

Фото: Стрингер/NEWS.ru

За выборами президента России в 2024 году будут наблюдать более 150 тысяч человек, сообщила председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова. По ее словам, наблюдателей обучали в 89 регионах страны, передает корреспондент NEWS.ru.

От субъектов общественного контроля в избирательные комиссии было направлено 156 300 человек. Их обучение носило массовый характер в 89 регионах Российской Федерации. <...> Часть из них были направлены непосредственно кандидатами [на выборах] и политическими партиями. <…> Благодаря совместной работе с общественными штабами, экспертным сообществом мы можем говорить, что сегодня наблюдатели на избирательных участках — это настоящие профессионалы, — отметила Булгакова, выступая на открытии ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами президента России в Общественной палате .

Она уточнила, что в ряды наблюдателей попали неравнодушные граждане, которые каждую избирательную кампанию выходят на избирательные участки. Булгакова подчеркнула, что они обеспечивают чистоту и прозрачность проведения выборов в своем регионе.

Ранее действующий глава государства Владимир Путин в преддверии президентских выборов записал видеообращение к россиянам. Он призвал граждан принять участие в голосовании, которое пройдет в период с 15 по 17 марта. Российский лидер подчеркнул, что единственным источником власти в стране является народ.