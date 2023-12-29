«Большая удача для страны»: глава ВЦИОМа высказался о гибели Пригожина Глава ВЦИОМа назвал гибель Пригожина большой удачей для России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гибель связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина является большой удачей для России, считает гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, передает радиостанция «Говорит Москва». По его мнению, предприниматель действительно был большим патриотом страны, но в итоге «заигрался».

В каком-то смысле гибель Пригожина при всех его заслугах — большая удача для страны. Было бы большой проблемой для России, если такое продолжение появилось. Он вел себя совершенно не как системный игрок. Мятеж поставил под вопрос устойчивость всей государственной системы. Человек талантливый, патриотичный, но он заигрался. Нам такого не надо, — сказал он.

Федоров выразил мнение, что со смертью Пригожина вся Россия «выдохнула» во второй раз. По его словам, в первый раз это случилось после провала попытки его мятежа. Глава ВЦИОМа отметил, что именно тогда лидер ЧВК «Вагнер» осознал, что не нашел поддержки у россиян.

Прекрасно, что организация [ЧВК «Вагнер»] была распущена и «свободный радикал» в химическом плане исчез, он систему подрывал изнутри, — заключил Федоров.

1 октября в Сети опубликовали завещание Пригожина, где говорится, что все имущество он оставил своему сыну Павлу. Супруга бизнесмена ничего не получила, потому что Пригожин переписал на нее часть своего имущества еще до своей гибели. В тот же день Павел Пригожин и мать погибшего Виолетта Пригожина посетили могилу предпринимателя, который находился в числе пассажиров самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение 23 августа в Тверской области.