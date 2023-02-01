Больной онкологией пенсионер рассказал, как выживает в «стертой» деревне

Фото: пресс-служба депутата Тюменской областной Думы Казанцевой Тамары Николаевны

Власти Уватского района Тюменской области решили упразднить деревни Герасимовка и Нефёдова, чтобы не тратить на них деньги и не обслуживать, заявил NEWS.ru местный житель Антон Гамецкий. По его словам, в обоих населенных пунктах проживает пять семей, всех пытались выписать и прописать в местной администрации, при этом не обещали предоставить новое жилье. Мужчина рассказал, что он пенсионер, имеет инвалидность и болеет онкологией, а с направлением к врачу ему помогла депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева.

Так как мы охотники, нам сказали, раз вы ведете кочевой образ жизни, будете жить в стойбищах. Но какой же кочевой, если мы содержим хозяйства, у нас коровы, куры. Потом через некоторое время нам звонят и говорят, что должны выписаться оттуда и прописаться в администрации в Увате, так это же нежилое помещение. Почему мы должны выписываться? У нас тут зарегистрировано оружие, сейфы, к нам приезжает участковый. Потом отстали по поводу прописки, — рассказал Гамецкий.

Как отметил мужчина, он неоднократно писал в администрацию Тюмени про статус деревни Герасимовка, но получал ответ, что этого статуса нет и нужно выписываться. Тем не менее на данный момент дома не снесли и пенсионер вместе с семьей проживает в собственном доме.

Они не дали даже документы на наши дома, хотя я пытался сделать БТИ, уже все согласовал. Потом хотели упразднить и оформить дома под дачную амнистию, но зимой дали отбой. Сейчас все четыре жилых дома на месте и есть один охотничий дом на восемь человек, — отметил Гамецкий.

По словам пенсионера, власти никогда ничем не помогали местным жителям, разве только с завозом и вывозом товара на предприятие «Кедровое», где и работают постояльцы обеих деревень.

Писать властям бесполезно, только нажил себе врагов. Минимальную пенсию нам дают по шесть тысяч. У меня онкология. Я инвалид, в памперсах хожу, 10 тысяч получаю зарплату. Обещали поднять пенсию до шести тысяч рублей, чтобы хватало на продукты, благо дети еще помогают, — признался Гамецкий.

Он добавил, что депутат Казанцева дала направление в тюменскую больницу в середине февраля, а консультация специалиста пенсионеру необходима каждые три месяца.

Деревни Герасимовка и Нефёдова упразднили в Тюменской области в конце 2022 года с момента выхода закона «Об упразднении некоторых населенных пунктов Уватского района». В пояснительной записке говорится, что оснований для сохранения деревень нет, поскольку деревни не связаны дорогой ни с одним из населенных пунктов, в них отсутствует социальная, транспортная и коммунальная инфраструктура. Земельные участки, согласно пояснению, на территориях деревень в собственность гражданам не предоставлялись. Депутат Казанцева направила запрос на имя прокурора Тюменской области Владислава Московских с просьбой провести проверку по указанным в обращении фактам (есть в распоряжении NEWS.ru), но на момент публикации материала ответа от ведомства не последовало.