Ковид Кунгурова, разоблачение Поплавской, ярость Кадырова: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Рамзан Кадыров, Евгений Кунгуров, Яна Поплавская

Родственники исполнителя Евгения Кунгурова озвучили причину его смерти, актриса Яна Поплавская поименно назвала артистов, которые переводят деньги на нужды ВСУ, правоохранители задержали главу МЧС Чечни Алихана Цакаева за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, что привело в ярость главу ЧР Рамзана Кадырова, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Стало известно, что могло погубить Евгения Кунгурова

Сестра оперного исполнителя, участника шоу «Голос» Евгения Кунгурова предполагает, что косвенной причиной смерти ее брата мог быть перенесенный им коронавирус, передает URA.RU со ссылкой на знакомую женщины. Об этом она сказала корреспондентам на кладбище после похорон артиста в городе Заречном Свердловской области.

«Пишут неправду. То, что он пил, — неправда. Это все после ковида», — рассказала женщина.

Проводить артиста в последний путь пришло много людей, среди которых были близкие, друзья, знакомые Кунгурова и поклонники его таланта.

«Я Женю знал, когда он был маленьким. Женя был интеллигентным, воспитанным, ответственным, всегда прислушивался к напутствиям. Вдумчивым был, а голос у него красивый, с шикарным тембром. Был у нас концерт в ноябре, я на сцене сказал, что Жене присвоили звание заслуженного артиста России. И добавил, что в Заречном есть кем гордиться. Вечная память», — сказал учитель певца.

«С его уходом я потерял часть себя, часть своей души. И эта утрата уже никогда не будет восполнена. Он прожил очень яркую и насыщенную жизнь. Своей энергией и позитивом он заражал окружающих. И совсем не оставил этой энергии для себя», — добавил друг Кунгурова.

Из храма Покрова Божией Матери гроб вынесли под оглушительные аплодисменты, кто-то из поклонников прокричал Кунгурову: «Браво!» Пришедшие на прощание с артистом отметили, что он был выдающимся человеком.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Кунгуров

Поэтесса Татьяна Маругова, присутствовавшая на похоронах оперного певца, рассказала порталу Woman.ru, что видела улыбку на его лице в гробу. По ее мнению, это свидетельствует о том, что сейчас певец счастлив и хочет, чтобы близкие его отпустили.

«Женя в гробу улыбался. Я видела такое впервые. Было чувство, что ему очень легко. Ушла боль и мучения», — заявила поэтесса.

В окружении певца рассказали, что у него была сенестопатия, при которой у человека возникают необычные физические или эмоциональные симптомы. Маругова близко общалась с Евгением и была одной из тех, кто знал о его болезни.

Также артист Владимир Брилев заявил, что Кунгуров в последнее время боролся с лишним весом, передает «Вокруг ТВ». Брилев сообщил, что бывший участник шоу «Голос» худел с помощью препаратов, быстрая потеря веса повлияла на его психологический фон. 8 апреля мужчину нашли мертвым, он предупреждал о желании покончить с собой.

«Женя всегда был склонен к полноте. Для него это был титанический труд — оставаться стройным. В какой-то момент он начал резко худеть. А когда человек быстро теряет вес, у него меняется психологический фон. Худел он при помощи препаратов, но, насколько я помню, потом с этим делом завязал», — заявил Брилев.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Евгений Кунгуров

Большой секрет маленькой компании: Поплавская обвинила знаменитых артистов в поддержке ВСУ

Российская актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале сообщила, что знаменитые в СССР барды Сергей и Татьяна Никитины, исполнявшие такие хиты, как «Большой секрет для маленькой компании» и «Под музыку Вивальди», перечисляют гонорары на помощь Украине. Она обратила внимание на анонс фестиваля с участием антироссийски настроенных артистов. В нем, по словам Поплавской, помимо актрисы Чулпан Хаматовой, поэтессы Веры Полозковой и певицы Манижи, были заявлены барды Никитины.

«Процент от сбора фестиваля традиционно идет на помощь Украине. Оказалось, что они (Никитины. — NEWS.ru) осудили начало СВО и сразу же перебрались в Америку к своему сыну. И занялись там записью роликов для антироссийской организации „Настоящая Россия“. Она создана иноагентом Борисом Акуниным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), чтобы собирать деньги для помощи Украине», — сообщила Поплавская.

Актриса отметила, что не может понять знаменитостей, которые вредят своей стране. По мнению Поплавской, тех, кто спонсирует врагов России, стоит причислять к изменщикам Родины.

«Не могу понять этого диссидентства, вредительства своей стране. Спонсирование врагов своей Родины можно трактовать однозначно: измена Родине», — подчеркнула актриса.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Яна Поплавская

Также Поплавская обратила внимание на тот факт, что президент России Владимир Путин впервые не поздравил народную артистку СССР Аллу Пугачеву с юбилеем. В своем Telegram-канале она написала, что в первый раз глава государства обратился к Примадонне с поздравлениями еще в 2000 году, когда находился в статусе исполняющего обязанности президента.

«Владимир Путин впервые не поздравил Пугачеву с юбилеем. Ранее он поздравлял певицу со всеми юбилеями. Впервые Путин поздравлял Пугачеву с днем рождения в 2000 году, находясь в статусе исполняющего обязанности президента. Тогда певице исполнился 51 год. Мне всегда казалось, что в старости должно быть достоинство. А тут...» — высказалась Поплавская.

Она добавила, что в этот раз проигнорировали день рождения покинувшей Россию Пугачевой и федеральные каналы. По словам Поплавской, только иностранные агенты и маленькая группа противников СВО записали «глупые» поздравления.

Фото: Шибаев/РИА Новости Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год Фото: Шибаев/РИА Новости Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа) Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа) Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1981 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1981 год Фото: Николай Малышев/ТАСС Алла Пугачева, 1983 год Фото: Николай Малышев/ТАСС Алла Пугачева, 1983 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Советская эстрадная певица Алла Пугачева Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Советская эстрадная певица Алла Пугачева Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год Фото: Игорь Михалев/РИА Новости Алла Пугачева, 1987 год Фото: Игорь Михалев/РИА Новости Алла Пугачева, 1987 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год Фото: Igor Flis/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1999 год Фото: Igor Flis/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1999 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, начало 2000-х Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, начало 2000-х Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2007 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2007 год Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, 2008 год Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, 2008 год Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2009 год Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2009 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2011 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2011 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Алла Пугачева, 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Алла Пугачева, 2012 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Максим Галкин и Алла Пугачева, 2013 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Максим Галкин и Алла Пугачева, 2013 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2015 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2015 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2016 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2016 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Валентин Юдашкин, 2018 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Валентин Юдашкин, 2018 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Елена Север, 2019 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Елена Север, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин, 2021 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин, 2021 год Фото: Социальные сети Алла Пугачева, 2024 год Фото: Социальные сети Алла Пугачева, 2024 год

Всероссийский скандал чеченского разлива: что натворил высокопоставленный чиновник в Дагестане?

Telegram-канал «Что там у дагестанцев?» опубликовал видео, на котором запечатлен момент задержания высокопоставленного чиновника из Чечни в Дагестане. На кадрах сотрудники правоохранительных органов силой выводят из салона автомобиля GMC мужчину, одетого в черное.

Также из видео становится понятно, что задержанный оказывал сопротивление и отказывался выполнять требования полицейских. В итоге силовики были вынуждены вытащить мужчину из машины, после чего повалили его на асфальт. Издание «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что задержанным оказался глава МЧС Чеченской Республики Алихан Цакаев.

Telegram-канал Readovka писал, что Цакаев ехал по встречной полосе и отказался остановиться по требованию правоохранителей. По данным канала, чиновник предпринял попытку наехать на сотрудников ДПС. В публикации также указано, что глава чеченского МЧС управлял автомобилем в алкогольном опьянении и без документов на руках.

Фото: МЧС РФ Алихан Цакаев

«Позднее к месту приехал автомобиль батальона ДПС по Чеченской Республике, сотрудники которого пояснили, что задержанный — министр МЧС по ЧР генерал-майор внутренней службы Цакаев Алихан Гарманович. Одновременно с этим прибыл батальон ДПС по Республике Дагестан с целью дальнейшей транспортировки задержанного в отдел МВД в Новолакском районе. Автомобиль Цакаева, как оказалось, находится в розыске службой Интерпола Канады», — сообщили авторы Readovka.

В Кремле не стали давать оценку произошедшему. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что вопросы о ситуации с задержанием главы МЧС Чечни следует направить уполномоченным ведомствам.

«Это не наш вопрос, это нужно в упомянутые ведомства звонить, там справляться», — сказал Песков.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в свою очередь выразил мнение, что настоящие горцы и джигиты не могут находиться в нетрезвом состоянии.

«По имеющейся информации, данный гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. Я считаю, что не джигитское и не горское это поведение. Горцам вообще не подобает быть в состоянии алкогольного опьянения, я уже не говорю про религиозную составляющую. Алкогольное опьянение в данном случае должно быть как отягчающее обстоятельство», — отметил собеседник NEWS.ru.

Хамзаев также обратил внимание, что человеку государственной системы вообще не подобает так реагировать на законные требования сотрудников полиции. Должны быть жесткое порицание и ответственность по всей строгости закона, подчеркнул депутат.

«Должность и связи не должны быть прикрытием. Будем изучать и контролировать ситуацию», — резюмировал Хамзаев.

Фото: МЧС РФ Алихан Цакаев

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале назвал «форменным беспределом» скандал с задержанием Цакаева в Дагестане. Рогов выразил мнение, что поведение чиновника, который отказался выполнять требования полиции, было недопустимым.

«На самом деле неважно, были ли основания у сотрудника ДПС задерживать его или нет. Как показывает практика таких случаев, скорее да, чем нет. Но не в этом суть. Повторяю, такого быть просто не должно. На кадрах зафиксировано неповиновение сотрудникам полиции. Тут даже споров быть не может — Алихан Цакаев НЕПРАВ. Как по мне, это форменный беспредел!!! Это настоящий тест нашей системы власти. Посмотрим, что будет дальше», — написал политик.

Рогов добавил, что последние несколько лет в российском обществе быстро растет запрос на справедливость. Если власть не сможет удовлетворить этот запрос, то внутри страны будут нарастать проблемы, считает глава «Мы вместе с Россией».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что ситуация с задержанием Алихана Цакаева на границе республики с Дагестаном является постыдной провокацией. Он также обратился к властям соседней республики с призывом привлечь к ответственности полицейских, участвовавших в этом.

«Ряд лиц, личности которых нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича. Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения», — отметил Кадыров.

Он также подчеркнул, что Цакаев имел при себе необходимые служебные документы. По его словам, сотрудники КПП «Герзель» изначально не признали генерала, так как он был без формы, а после, узнав, кто стоит перед ними, разбежались. По мнению главы Чечни, участников задержания нужно выгнать из правоохранительных структур, а на ситуацию должным образом должно отреагировать руководство Дагестана.

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