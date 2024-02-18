«Болезнь» Кологривого, Бузова за рубежом, песни SHAMAN: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Актер Никита Кологривый рассказал, что «звездная болезнь» приносит ему удовольствие, музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил, почему певица Ольга Бузова осталась в России, также он ответил на слова Цыгановой о провальной работе Пугачевой и SHAMAN — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что Кологривый думает о своей «звездной болезни»?

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый рассказал на встрече в Российской государственной детской библиотеке, что многие из старых знакомых считают его «зазвездившимся». По словам артиста, «звездная болезнь» приносит ему удовольствие, поскольку он добился успеха в жизни, в отличие от тех, кто упрекает его в высокомерии.

«Ты знаешь, звездная болезнь — это вектор мысли. Это, допустим, у меня есть ребята в Новосибирске, кто со мной общался, они как пили пиво на лавке, так и пьют. Вот прошло 12 лет, и для них я „зазвездился“, потому что полностью свою жизнь поменял и с лавки я дорос до другой немножко лавки. Да, они скажут: он „зазвездился“», — объяснил Кологривый.

Артист добавил, что так говорят о нем люди, которые «ничего не сделали со своей жизнью».

«Они решили не „зазвездиться“, не прорасти вообще никак. Поэтому я с удовольствием „зазвездился“ и дальше буду это делать», — заявил актер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

В январе 29-летний Кологривый рассказал, что его отчислили из Новосибирского театрального института из-за «звездной болезни». В подкасте блогера Эльдара Джарахова на YouTube он признался, что в начале карьеры «возомнил себя гением». Кологривый назвал это самым плохим качеством артиста, а свое поведение — ужасным.

«Меня отчисляли в Новосибирске из-за ужасного поведения. Я себя там возомнил гением, подумал, что мне все легко дается. И меня быстро там обломали. Самое плохое качество артиста — тянуть одеяло на себя с другого артиста. Такие качества, как сила воли, самодисциплина, необходимы [для успеха в кино]», — поделился артист.

Также Кологривый рассказал, что зрители часто критиковали его внешность и писали, что у него ничего не получится. Однако, по его словам, кинопродюсеры часто не обращают внимания на внешность и талант актеров. Для них важна узнаваемость артиста.

«Тебе все будут говорить, что у тебя ничего не получится, что ты не той внешности... У меня каких только комментариев не было: „талантливый, но Квазимодо“, „горбун зубастый“, „он косоглазый, это не главный герой Первого канала“. Продюсерам все равно. Они мне говорили: „Звезда — это не талант, а тот, кого чаще показывают по телевизору“», — отметил Кологривый.

Кологривый подчеркнул, что изменения внешнего вида, такие как установка виниров и пластические операции, не могут ускорить путь к славе. Актер считает, что намного важнее жизненный опыт и старания человека.

«Поэтому артист ценен нутром и, так скажем, всем, что у него накопилось, жизненным опытом. А артисты, которые делают виниры, пластику, — это очень долгая дорога, я за это время снимусь в пяти фильмах. Поэтому трудись, работай и учись, и к тебе сам режиссер подойдет и скажет: пожалуйста, снимись в моем фильме», — сказал актер.

Также Кологривый намекнул, почему актера Ивана Янковского взяли в нашумевший сериал «Слово пацана». Он заявил, что ему самому не дали сыграть роль Вовы Адидаса в сериале, так как некие «богатые дяди» заплатили желтой прессе из-за страха, что он «влезет на пьедестал рядом с их детьми». По словам Кологривого, роль, в итоге доставшаяся Янковскому, предполагала умение боксировать, но такие роли дают лишь знаменитым артистам, чтобы они «выглядели хорошо».

«Я лучше бы сыграл боксера, но боксеров мне боятся давать. <...> Не переживайте. А желтая пресса, которую вы читаете, — знайте, что ее проплатили. Испугались Никиту и проплатили богатые дяди, чтобы, не дай бог, Никита не влез на пьедестал рядом с их детьми, но уже влез. Поэтому никуда они не денутся», — заявил Кологривый.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

Накануне стало известно, что Кологривый сыграет роль бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского в фильме-биографии о жизни политика. Актер договорился об участии в проекте на встрече с председателем либерал-демократов Леонидом Слуцким.

«Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу: я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я докажу вам это и покажу. Так что ждите», — сказал Кологривый.

Режиссером картины станет Александр Баранов, известный по работе над фильмами «Елки-2», «День дурака», сериалами «Заколдованный участок», «Громовы» и другими проектами. Баранов в начале февраля рассказал, что сценарий уже написан. Кроме того, он раскрыл рабочее название фильма — «Жириновский. Взлет».

Почему Бузова не уехала из России навсегда?

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил NEWS.ru, что Ольга Бузова ассоциируется только с Россией, а на Западе она никому не нужна. По его словам, артистка является талантливейшим человеком, однако за рубежом достаточно своих знаменитостей. В пример эксперт привел Пэрис Хилтон, которая уже выстроила себе успешную карьеру.

«В страшном сне может такое присниться, что Бузова уедет из России, не вижу никаких предпосылок. Она ассоциируется только с Россией, какой бы ни был английский язык, наши артисты на Западе никому не нужны. Если на Западе суперталанты никому не нужны, то кому нужна Ольга Бузова? На Западе своих достаточно. Для меня Бузова — талантливейшая ведущая, светская львица, привлекающая к себе внимание», — заявил Бабичев.

Вместе с тем музкритик отметил, что исполнение песен у Бузовой не является эталонным. Однако, добавил он, люди покупают билеты на ее концерты и уходят с них довольными.

«У каждого артиста своя аудитория. У Бузовой она наработана потом и кровью, она давно в шоу-бизнесе. И, как говорят, ее люди с ней очень давно», — указал эксперт.

По словам матери артистки Ирины Бузовой, доходы дочери в последнее время показали тенденцию к снижению. В течение восьми лет телеведущая ездит на стареньком Mercedes, и сейчас нет возможности поменять машину. Мать певицы отметила, что этому способствует текущая ситуация в России.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова

«Конечно, она на одной и той же машине ездит, это же понятно. Нет возможности поменять ее. Она хотела, но теперь не до жиру, ездим на том, на чем мы ездим. Доходы упали и не только. Такая ситуация в стране, что не до машины», — поделилась женщина.

После того как стало известно, что певица восемь лет не меняла машину, Бузовой на день рождения подарили новый автомобиль. Судя по опубликованному в Сети видео, артистке отдали в пользование черный микроавтобус марки Mercedes-Benz. Кто именно сделал подарок, не уточняется.

Мать Бузовой также упомянула, что сейчас ее дочь находится в сложной ситуации в своей личной жизни. Несколько недель назад появились слухи, что между ней и блогером Давой возможно возобновление отношений, но родственница певицы не придает им большого значения.

«Прошу вас, такого в принципе не может быть. Однако Оля быстро прощает и забывает, поэтому обычное общение вполне возможно. Но у них нет никакой ответственности друг перед другом, и они не крестили детей вместе», — рассказала Ирина.

Почему SHAMAN соглашался петь песни, выбранные Пугачевой?

Музкритик Евгений Бабичев заявил NEWS.ru, что певец SHAMAN (Ярослав Дронов) при работе с народной артисткой РСФСР Аллой Пугачевой вряд ли сомневался в правильности выбора песен, которые Примадонна предлагала ему исполнить. По его словам, на месте Дронова любой молодой артист полагался бы на мнение наставника с таким богатым опытом на сцене. Ранее певица Вика Цыганова высказала мнение, что Пугачева не смогла подобрать для SHAMAN песню, которая бы позволила ему раскрыться.

«Она его видела вот так... Любой другой специалист, продюсер и сам Дронов лучше знают, какие песни петь. Но когда ты попадаешь в руки легенде российской эстрады, ты выйдешь на сцену как угодно: сделаешь татуировки, выйдешь полуголый, будешь стоять на голове. Будешь делать все, что скажет твой наставник, продюсер. Оглядываясь назад, поймешь, что у него за плечами 30–40 лет успешной работы на сцене, миллионы проданных пластинок, полные залы, а у тебя — ничего», — объяснил Бабичев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Любой опыт так или иначе может оказаться полезен в будущем, добавил критик.

«Артист складывается из опыта. Удачного или не очень, это все равно опыт, который в дальнейшем ты можешь использовать», — заключил эксперт.

Цыганова выразила мнение, что Дронов долго пробивался на большую сцену, поскольку сразу не нашел подходящего продюсера. По ее мнению, самым неудачным опытом для музыканта оказалась работа с народной артисткой РСФСР Аллой Пугачевой, которая не давала ему петь раскрывающие его песни.

«У него всегда был интересный голос. Я видела, как он поднимался, как им пыталась заниматься семья Примадонны. Ее дочь (Кристина Орбакайте. — NEWS.ru) с ним пела, и сама Пугачева. <...> Но ему дали песню, которая даже вокально была ему неудобна, в ней он не мог раскрыться», — считает Цыганова.

Также звезда отечественного кинематографа Иван Охлобыстин ранее сообщил, что является поклонником таланта SHAMAN и знал исполнителя еще до того, как тот обрел всероссийскую славу. Актер признался, что когда-то Пугачева пыталась помешать Дронову пробиться на сцену. По его словам, в 2013 году Примадонна возглавляла жюри музыкального шоу «Фактор А» и преградила певцу путь к победе.

«Мне он очень нравится. Я его помню до того, как он стал SHAMAN. <...> Кстати, ведь Алла Пугачева выгнала SHAMAN с проекта», — вспомнил актер.

При этом Охлобыстин добавил, что исполнительница хита «Миллион алых роз» открыто восторгалась вокальными данными и талантом SHAMAN. Но тем не менее артистка не позволила ему победить, резюмировал режиссер.

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