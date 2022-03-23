Более тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины нашли убежище в России за месяц

В Москве в среду ожидается небольшая облачность, без осадков и до 12 градусов тепла, сообщила РИА Новости ведущая сотрудница Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Атмосферное давление будет выше нормы.

Сегодня столичный регион останется под опекой обширного погожего антициклона. Нас ожидает небольшая облачность, обойдётся без осадков, в течение дня воздух хорошо прогреется — по нашим оценкам столбики термометров в Москве...