Более тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины нашли убежище в России за месяц
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
09:58, 23 марта 2022
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Свыше 1,2 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины получили временное убежище в России в период с 18 февраля по 16 марта. Наибольшее количество людей нашли кров в Пензенской, Нижегородской, Липецкой, Рязанской, Ростовской областях, Крыму, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
В период с 18 февраля по 16 марта 2022 года с заявлениями о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации обратились 1 515 граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, временное убежище было предоставлено 1 204, — сообщили в ведомстве.
Наибольшее число лиц, получивших временное убежище, находятся в Пензенской (149 человек) и Нижегородской (130) областях, а также в Липецкой (91), Рязанской (85), Ростовской (78) и Ульяновской (77) областях, а также в Крыму (77).