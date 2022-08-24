Стало известно, сколько процентов россиян страдает ожирением Директор ФИЦ питания Никитюк: 62% россиян имеют лишний вес или страдают ожирением

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 60% россиян имеют лишний вес или страдают ожирением, заявил директор Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, академик РАН Дмитрий Никитюк. В интервью Агентству городских новостей «Москва» он подчеркнул, что это серьезная медико-социальная проблема.

Сейчас в России, к сожалению, 62% населения имеют избыточную массу тела или алиментарное ожирение. Это серьезная медико-социальная проблема, — сказал Никитюк.

Одной из причин высокого уровня алиментарного ожирения он назвал дефицит витаминов. Сейчас в России всего 10-15% населения получают необходимые витамины и микроэлементы.

В России сейчас регулярно потребляют витаминно-минеральные комплексы не более 10-15% населения. В других странах, например, в Японии, это 85% населения. Регулярность потребления витаминно-минеральных комплексов, кстати, напрямую связана с алиментарным ожирением: чем больший процент населения их потребляет, так же как и специализированные пищевые продукты, которые оптимизируют наш рацион, тем меньше уровень алиментарного ожирения, — отметил специалист.

Ранее диетолог и гастроэнтеролог Елена Знахаренко сообщила, что молочные и содержащие глютен продукты нельзя исключать из рациона без показаний диетолога. По ее словам, миф о вреде углеводов и фруктов при похудении также неверен. Эксперт предупреждает, что нельзя сокращать потребление углеводов, или воды, или калорийность питания в принципе, так как это не только лишает рацион разнообразия, но и может привести к нарушениям в обмене веществ.