https://static.news.ru/photo/06feaa2c-68cf-11ea-add6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 64% россиян считают офисную работу эффективнее, чем дистанционную. Такие данные следуют из результатов опроса сервиса для управления бизнесом «Мегаплан», опубликованных в ТАСС.

Около 16 % наемных сотрудников уже работают удалённо, а 17,4 % участников опроса недавно получили от начальства предложение о работе из дома, но продолжают посещать офисы и коворкинги, — привели результаты опроса в ТАСС.

Больше половины посчитали работу в офисе более продуктивной из-за доступа к рабочим материалам, информации и инструментам, чуть более 13% сообщили, что им необходима офисная техника, а 6% пожаловались на медленный Интернет дома.

Кроме того, 18% респондентов отметили, что работа в офисе необходима для встреч с клиентами, а 11% отметили, что боятся утратить контроль над подчинёнными при удалённой работе. Также 23% опрошенных сообщили о том, что не хотят сталкиваться с удалённой постановкой задач и большим количеством программ на компьютере.

В опросе приняли участие почти четыре тысячи россиян.

Ранее NEWS.ru писал о том, что только 16% российских компаний разрешили сотрудникам удалённо работать. Около 80% работодателей не смогли обеспечить своему персоналу возможности для удалённой работы.