Более половины россиян привились от гриппа

https://static.news.ru/photo/6a94d642-3e9e-11eb-a23f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.RU
Прививку от гриппа сделали более 78,79 млн (53,7%) населения России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что в российских субъектах продолжается вакцинация от гриппа.
В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 78,79 млн человек, что составляет 53,7% от численности населения Российской Федерации, — уточнили в Роспотребнадзоре.
Согласно данным пресс-службы, регистрируется заболеваемость ОРВИ, которая обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 44 субъектах, превышение недельных порогов фиксируется преимущественно среди взрослых.
Вакцинация от гриппа является главным способом профилактики заболевания. Оптимальным временем проведения прививок специалисты называют период с сентября по ноябрь.
Как писал NEWS.ru, ранее профессор-иммунолог Полина Степенская заявила, что угрозу заболевания COVID-19 повышает пренебрежение вторым этапом двухфазной вакцинации от коронавируса. По словам заведующей отделением в иерусалимской клинике Хадасса, это уменьшит и коллективный иммунитет.