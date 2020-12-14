Более половины россиян привились от гриппа

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Правительство скорректировало размер субсидий на программу туристического кешбэка в 2020 году. Объём финансирования был сокращён с 15 млрд рублей до 1,2 млрд.

Соответствующее постановление кабмина вносит изменения в распоряжение о выделении Ростуризму из резервного фонда правительства необходимых на эти цели средств, передаёт ТАСС. Программа призвана стимулировать доступные внутренние туристические поездки через возмещение...