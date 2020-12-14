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Более половины россиян привились от гриппа

09:16, 15 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Прививку от гриппа сделали более 78,79 млн (53,7%) населения России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в российских субъектах продолжается вакцинация от гриппа.

В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 78,79 млн человек, что составляет 53,7% от численности населения Российской Федерации, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Согласно данным пресс-службы, регистрируется заболеваемость ОРВИ, которая обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 44 субъектах, превышение недельных порогов фиксируется преимущественно среди взрослых.

Вакцинация от гриппа является главным способом профилактики заболевания. Оптимальным временем проведения прививок специалисты называют период с сентября по ноябрь.

Как писал NEWS.ru, ранее профессор-иммунолог Полина Степенская заявила, что угрозу заболевания COVID-19 повышает пренебрежение вторым этапом двухфазной вакцинации от коронавируса. По словам заведующей отделением в иерусалимской клинике Хадасса, это уменьшит и коллективный иммунитет.

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