Денежную компенсацию намерены получить 84 родственника жертв крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе, сообщил председательствующий судья в Окружном суде Гааги Хендрик Стейнхёйс.
По его словам, также 42 близких погибших в авиакатастрофе хотят выступить в суде, 82 — обратиться к суду в письменном виде.
Он добавил, что в настоящее время не все родственники озвучили свою позицию,
Ранее NEWS.ru писал, что судебное слушание по делу о крушении рейса MH17 в Нидерландах было прервано на полчаса в связи с техническими неполадками.
Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому моменту на востоке Украины уже шла гражданская война.
Следовали считают, что самолёт был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Его привезли на территорию Донбасса из России. Обвинение было предъявлено заочно трём гражданам России Игорю Стрелкову, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко. Они объявлены в международный розыск.
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