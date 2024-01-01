Более 40 российских велосипедистов получили нейтральный статус Международный союз велосипедистов присвоил нейтральный статус 43 россиянам

Фото: IMAGO/KBS-Picture Kalle Meincke/Global Look Press

Международный союз велосипедистов за последние семь месяцев присвоил нейтральный статус 69 спортсменам, из которых 43 являются гражданами России, передает ТАСС. При этом четырем велосипедистам с паспортом РФ было отказано в получении соответствующего статуса.

По информации агентства, по состоянию на 1 января нейтральный статус имеют 28 мужчин и 15 женщин. Отказано в получении было Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову. Уточняется, что получить нейтральный статус в следующий раз у них получится только после аннулирования специальных правил в отношении России и Белоруссии.

Международный союз велосипедистов допускает российских спортсменов с нейтральным статусом к таким международным соревнованиям, как Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира. Для его получения граждане не должны быть связаны с армией и другими органами госбезопасности.

Ранее политолог Сергей Михеев заявил, что полноценное участие России в Олимпийских играх со своим флагом и гимном будет зависеть от ее успехов в военной спецоперации на Украине. Вместе с тем он добавил, что сборная Украины вряд ли сможет участвовать в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.