https://static.news.ru/photo/9ddc379c-6b4b-11ea-ac78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в России более 36 тысяч человек находятся под медицинским контролем из-за коронавируса. С начала года их было более 82 тысяч.

По состоянию на 20 марта под контролем остаются 36 540 человек, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

С 31 декабря сотрудники ведомства для недопущения завоза коронавирусной инфекции в страну в пунктах пропуска на госгранице досмотрели порядка 4,7 млн человек, из них 398 тысяч — граждане, прибывшие из Китая.

Как писал NEWS.ru, более 20 тысяч человек будут участвовать в программе по разработке вакцины от нового типа коронавируса совместно с учёными британской исследовательской группы hVIVO. Им придётся заразиться не самим COVID-19, а вирусами того же семейства. Если добровольцы после введения препарата не заболеют, то лекарство будет считаться эффективным. Учёные говорят, что такие эксперименты могут сыграть важную роль в разработке вакцины против нового коронавируса, для которого нет проверенных методов лечения. За участие в программе добровольцы получат $4,4 тысячи.

ВОЗ объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 11 марта. По последним данным, по всему миру заразились более 277 тысяч человек, больше всего в Европе. Более 11 тысяч из них умерли.