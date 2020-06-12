Более 322 тысяч человек в РФ находятся под наблюдением из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/de5838f4-ad4d-11ea-a1e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время под наблюдением медицинских специалистов на территории России находятся примерно 322,5 тысячи человек из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 13 июня сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, в общей сложности в стране уже сделано свыше 14,6 млн тестов на COVID-19.

За прошедшие месяцы 2020 года под наблюдением были 1 559 429 человек, по состоянию на 12 мая под контролем остаются 322 498 человек, — приводит ТАСС сообщение Роспотребнадзора.

С начала эпидемии в РФ диагноз COVID-19 поставлен 520 129 раз. За весь период зафиксировано 6 829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России остался на уровне 0,98, в Москве он вырос на 0,02 и составил 0,78.