Более 32 тысяч беспилотников будут производить в России к 2030 году Белоусов: 32,5 тысяч БПЛА ежегодно будут производить в РФ к 2030 году

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Более 32 тысяч авиабеспилотников ежегодно планируется производить к 2030 году, заявили ТАСС в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Там отметили, что именно такие показатели заложены в новом национальном проекте «Беспилотные авиасистемы».

Ежегодный объем производства БАС (за исключением образовательных БАС) планируется в объеме 32,5 тыс. шт. Это выше почти в три раза текущих объемов производства. При этом планируется, что доля российских БАС составит 70% рынка в этих типах БАС, — подчеркнули собеседники агентства.

Ранее военный обозреватель Питер Сучиу заявил, что российский беспилотник-невидимка С-70 «Охотник-Б» можно считать угрозой для НАТО. Он выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Длина беспилотника составляет 14 метров, взлетная масса — 20 тонн, максимальная скорость — до 1000 км/ч. Все это делает технику очень эффективной, однако, отметил Сичиу, на вооружение БПЛА может поступить «через годы».

Также недавно показали новую модификацию дронов-камикадзе «Ланцет». Отличительная особенность таких дронов — возможность массового запуска при помощи специальных установок. По словам эксперта, новый «Ланцет» должен вписаться в концепцию сетецентрической войны, когда рой дронов-камикадзе объединяется нейросетью в единый отряд. Если беспилотник находит групповую цель, о ней уже знают все остальные. И не просто знают: каждый БПЛА выбирает себе подходящую цель под его индивидуальный боеприпас.