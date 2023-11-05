Минобороны Украины начало расследование гибели бойцов 128-й горно-штурмовой бригады «Закарпатье» в результате ракетного удара на Запорожском направлении. Что там случилось и сколько высокопоставленных офицеров ВСУ убито?
Что произошло в Запорожье 3 ноября, сколько погибших
Как пишет Telegram-канал «Военная хроника», 3 ноября по дислокации личного состава ВСУ в Димитрове (в 20 километрах к северо-западу от Орехова) был нанесен удар. Попаданием ракеты убиты по меньшей мере 28 человек, еще около 50 получили серьезные ранения, подтвердил экс-глава Запорожской ОГА, нардеп от украинской партии «Батькивщины» Алексей Кучеренко.
По предварительным данным, ракета прилетела в момент, когда личный состав двух подразделений — 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад — собрался на награждение по случаю Дня артиллериста на Украине.
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров на своей странице в соцсети сообщил, что поручил главной инспекции ведомства провести «полное расследование фактов» удара.
Минобороны России эту информацию не комментировало.
Кто убит из высокопоставленных офицеров ВСУ
По данным «Военной хроники», в результате удара погибли высокопоставленные офицеры украинской армии. В частности, Telegram-канал сообщает о смерти Дмитрия Милютина с позывным Таксист.
«Милютин считался „одним из лучших офицеров-артиллеристов“ в украинской армии и воевал в ВСУ с 2014 года», — уточняет «Военная хроника».
Согласно информации Telegram-канала Colonelcassad, среди погибших были подполковники, майоры и капеллан 128-й бригады ВСУ.
По другим данным, погибли 34 военнослужащих.
Минобороны России эту информацию не комментировало.
Украина хотела скрыть информацию
Украинский Telegram-канал «Легитимный» сообщает, что Киев не намеревался придавать огласке факт и последствия удара по бойцам ВСУ в Димитрове.
«Наш источник сообщает, что офис президента хотел скрыть/замолчать инцидент на Запорожском направлении. Сейчас скандал набрал оборотов из-за абсурдных действий высокопоставленного офицера ВСУ. Имя его никто пока не назвали. Названы только ответственные „шестерки“», — пишет ресурс.
По данным Telegram-канала, помимо награждения украинские военнослужащие планировали устроить банкет.
«Там кроме награждения должна была быть большая пьянка. Поляна была накрыта, шашлычок, водочка, банька», — информирует «Легитимный».
Чем мог быть нанесен удар
«Военная хроника» утверждает, что по позиции ВСУ был нанесен удар оперативно-тактической ракетой комплекса «Искандер-М».
«Удар „Искандером“ полностью укладывается в концепцию массированного поражения тыловых объектов ВСУ. Пункт временной дислокации украинской армии в Димитрове находился всего в 30 км от участка Работино — Вербовое, где продолжаются бои», — пишет Telegram-канал.
Эксперты ресурса отмечают, что «Искандер» для удара по тыловым позициям украинской армии был выбран неслучайно.
«Боевая часть ракеты сравнима по своим характеристикам с крупными авиабомбами ФАБ/КАБ-500. Подрыв боевой части над скоплением людей и техники позволил создать плотное осколочное поле на большой площади. По характеру поражения можно сделать вывод, что цели были поражены на площади примерно в два футбольных поля», — подчеркивается в публикации «Военной хроники».
Минобороны РФ эти данные не комментировало.
Какие ошибки допустили ВСУ
Как пишет «Военная хроника», командование ВСУ не могло не знать о регулярных ракетных ударах, которым подвергаются военные цели как на всей территории Украины, так и в прифронтовой зоне.
«На награждение по случаю Дня артиллериста приехали опытные офицеры ВСУ из нескольких подразделений. Все они прекрасно осознавали риски проведения такого мероприятия в 30 км от линии фронта, однако меры безопасности, судя по всему, были проигнорированы», — резюмирует Telegram-канал.
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