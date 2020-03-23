https://static.news.ru/photo/2dc0ff80-6cbb-11ea-a628-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Changsong/Keystone Press Agency

Самолёт ВКС России с 25,5 млн индивидуальных защитных масок производства КНР на борту приземлился на аэродроме Чкаловский.

Ранее лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в телефонном разговоре о проблеме распространения коронавируса нового типа высказались за дальнейшую взаимопомощь и развитие сотрудничества в медицине и разработке лекарств, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство промышленности и торговли РФ запустило механизм централизованных поставок средств индивидуальной защиты в регионы. Первая партия многоразовых масок уже поступила в Калужскую область.