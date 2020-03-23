Самолёт ВКС России с 25,5 млн индивидуальных защитных масок производства КНР на борту приземлился на аэродроме Чкаловский.
Ранее лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в телефонном разговоре о проблеме распространения коронавируса нового типа высказались за дальнейшую взаимопомощь и развитие сотрудничества в медицине и разработке лекарств,
Как писал NEWS.ru ранее, Министерство промышленности и торговли РФ запустило механизм централизованных поставок средств индивидуальной защиты в регионы. Первая партия многоразовых масок уже поступила в Калужскую область.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен