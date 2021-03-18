Более 180 иностранных военных атташе привились в РФ «Спутником V»

Вакциной «Спутник V» в России привились военные атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным министерства, число привитых атташе
Перед процедурой всем была измерена температура тела, атташе прошли проверку симптомов инфекционных заболеваний. К вакцинации были допущены те, кто ранее не болел COVID-19 и не имел противопоказаний.
С настоящее время применение российского препарата против коронавируса «Спутник V» одобрено уже в 50 странах мира.
По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, спрос на отечественный препарат в других странах растёт ежедневно. Многие звонят в РФ и просят прислать им вакцину. Как подчеркнула спикер Совфеда, именно «Спутник V» стал первой вакциной. При этом препарат многократно апробировали на практике. К настоящему моменту именно российской сывороткой привились миллионы людей. По словам Матвиенко, существуют убедительные доказательства, что препарат эффективен и безвреден. Об этом писал NEWS.ru.
Как отмечает ведомство, перед процедурой всем иностранным военным атташе измерили температуру тела, а также проверили симптомы инфекционных заболеваний. Допущены к вакцинации были те, кто ранее не болел коронавирусом и не имел противопоказаний.
В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено уже в 50 странах.