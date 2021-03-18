Более 180 иностранных военных атташе привились в РФ «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/2bb4e844-4bab-11eb-b811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакциной «Спутник V» в России привились военные атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, число привитых атташе достигло 183 человек. В сообщении говорится, что все они приняли «добровольное участие в проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V».

Перед процедурой всем была измерена температура тела, атташе прошли проверку симптомов инфекционных заболеваний. К вакцинации были допущены те, кто ранее не болел COVID-19 и не имел противопоказаний.

С настоящее время применение российского препарата против коронавируса «Спутник V» одобрено уже в 50 странах мира.

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, спрос на отечественный препарат в других странах растёт ежедневно. Многие звонят в РФ и просят прислать им вакцину. Как подчеркнула спикер Совфеда, именно «Спутник V» стал первой вакциной. При этом препарат многократно апробировали на практике. К настоящему моменту именно российской сывороткой привились миллионы людей. По словам Матвиенко, существуют убедительные доказательства, что препарат эффективен и безвреден. Об этом писал NEWS.ru.

Как отмечает ведомство, перед процедурой всем иностранным военным атташе измерили температуру тела, а также проверили симптомы инфекционных заболеваний. Допущены к вакцинации были те, кто ранее не болел коронавирусом и не имел противопоказаний.

В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено уже в 50 странах.