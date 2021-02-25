Более 15,7 тысячи россиян выписаны за сутки после лечения от коронавируса

https://static.news.ru/photo/ead18f94-780a-11eb-9821-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из российских больниц за минувшие сутки выписаны 15 722 человека, проходивших лечение от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 11 086 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1323 (11,9%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении оперштаба.

В частности, в Москве список выздоровевших пополнился на 2423 человека, в Санкт-Петербурге — на 1667, в Пензенской области — на 531.

В общей сложности с начала пандемии болезнь смогли побороть уже 3 783 386 россиян.

Тренд на улучшение эпидемической ситуации проявляется не только в уменьшении количества пациентов, но и в выявлении новых случаев заражения. За сутки таковых, как следует из официальной статистики, 11 086. В целом воздействие коронавируса на себе испытали 4 223 186 россиян.

Кроме того, по состоянию на 26 февраля скончались от болезни ещё 428, число летальных исходов достигло 85 304.

Сейчас под наблюдением врачей находятся 354 496 россиян.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Евгений Комаровский, который считает ношение масок в общественных местах бесполезным, нашёл плюсы в их применении в холодное время года.