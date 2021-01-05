Более 1 млн россиян вакцинировали «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/98970d1c-500f-11eb-81aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

По последним данным, в России от коронавируса вакцинировано более 1 млн человек. Заявки на приобретение 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили уже более чем из 50 стран.

Более 1 млн человек в России сейчас провакцинированы «Спутником V», — говорится в Twitter производителя «Спутника V».

Over 1 million people in Russia have now been vaccinated with Sputnik V. — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 6, 2021

Вакцину, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. В данный момент продолжаются её пострегистрационные исследования на 31 тысяче добровольцев.

Как писал NEWS.ru, ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что более 1 млн россиян были привиты вакциной «Спутник V» и новых нежелательных реакций у них не зарегистрировано. По его словам, каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот.

Зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» решили после того, как была доказана её эффективность. Так прокомментировал заявления о том, что российский препарат не проверен, замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. Представитель регулятора пояснил, что до этого были получены данные о безопасности аденовирусной платформы, которую использовали для создания вакцины. По словам Фисенко, так же поступили и США, Евросоюз и Великобритания. Они начали массовую вакцинацию с продолжающимися клиническими исследованиями.