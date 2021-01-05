Более 1 млн россиян вакцинировали «Спутником V»

Вакцину, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. В данный момент продолжаются её пострегистрационные исследования на 31 тысяче добровольцев.
Как писал NEWS.ru, ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что более 1 млн россиян были привиты вакциной «Спутник V» и новых нежелательных реакций у них не зарегистрировано. По его словам, каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот.
Зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» решили после того, как была доказана её эффективность. Так прокомментировал заявления о том, что российский препарат не проверен, замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. Представитель регулятора пояснил, что до этого были получены данные о безопасности аденовирусной платформы, которую использовали для создания вакцины. По словам Фисенко, так же поступили и США, Евросоюз и Великобритания. Они начали массовую вакцинацию с продолжающимися клиническими исследованиями.