Бойкот Захаровой, гнев Шуры, «домогательства» Шэрон Стоун: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему Москва бойкотирует конференцию по Украине в Швейцарии, российский певец Шура посоветовал всем ненавистникам России по примеру Аллы Пугачевой уезжать из страны, вокруг голливудской звезды Шэрон Стоун разгорается скандал о домогательствах — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Швейцария не годится: конференция по Украине пройдет без РФ?

Швейцария не является нейтральным местом для переговоров, поэтому Россия не будет принимать участие в конференции по Украине, даже если поступит приглашение, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат также отметила, что в Швейцарии только делают вид, что хотят найти путь мирного урегулирования.

«Этот форум будет посвящен продвижению ультимативной „формулы Зеленского“, хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран», — пояснила Захарова.

По словам дипломата, конференция является логическим продолжением переговоров в копенгагенском формате, которые зашли в тупик. Также Захарова акцентировала внимание на том, что Швейцария утратила свой нейтральный статус, необходимый для проведения миротворческих мероприятий такого рода. Представитель МИД РФ напомнила, что власти страны не скрывают свою проукраинскую позицию, поддерживают резолюции против России и ищут способы для изъятия российских активов, замороженных после начала СВО. По ее словам, все это указывает на то, что Швейцария не может стать посредником в переговорах.

Вместе с тем Пекин и Берн настаивали на приглашении России на мирный саммит по Украине в Швейцарии, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники. Собеседники издания отметили, что мероприятие без участия обеих сторон не имеет смысла.

«Источники, близкие к переговорам, заявили, что две страны разделяют „прагматичный“ взгляд на то, как достичь мира, и что формат без участия обеих сторон рискует стать дипломатическим эквивалентом „потемкинской деревни“», — уточнили авторы материала.

Ни в Швейцарии, ни в Китае вариант переговоров без России не считают реальным. Кроме того, специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй сообщил представителям ЕС, что саммит «не может быть конференцией, на которой разрабатывается план, который затолкнут россиянам в глотку», говорится в публикации.

Помимо этого, Россию могут пригласить на второй саммит по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал глава офиса украинского лидера Андрей Ермак на конференции «Украина. Год 2024», добавив, что Киев планирует пригласить на мероприятие более 160 стран.

По словам Ермака, целью первого саммита должна стать фиксация. На ней лидеры закрепят то, о чем на Украине говорили на протяжении нескольких месяцев. Результатом встречи станет документ, который будет представлен на втором саммите.

«При участии всех этих стран, которые с нами пройдут этот путь, на втором саммите может быть такая ситуация, что мы пригласим вместе представителей РФ, где им будет представлен этот план на тот случай, если тот, кто будет на тот момент представлять страну, захочет прекратить войну и вернуться к справедливому миру», — сказал Ермак.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

Недовольных отправили вслед за Пугачевой

Российский певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) посоветовал «валить» из страны тем артистам, кто не любит Россию. Бежавших за границу звезд он назвал предателями, передает E1.ru.

«Пусть остальные сваливают быстрее. „Небеса обетованные“ помнишь фильм с Лией Ахеджаковой? Как она сидела: „Мест хлебных мало“! Вот это вот! Мест хлебных мало, понимаешь? Я всем советую, [уезжайте] дальше все <...>. Кто не любит свою Родину и кто ее не ценит, валите все», — сказал музыкант.

В то же время он подчеркнул, что с уважением относится к певице Алле Пугачевой, которая вслед за мужем решила уехать в Израиль, а затем на Кипр. Он сравнил Примадонну с «женой декабриста», ведь она уехала из России не по своей воле, а последовала за Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Да на здоровье, господи. Как Лайма [Вайкуле, латвийская певица] сказала, что они кормили страну. Ну ладно, покормили, хватит. Девочки, спасибо, что были с нами. Ну а я ее [Пугачеву] люблю до сих пор, нормально все у нас. Помните, когда в ссылку декабристов слали и жены ехали за ними? Вот она так же, ну и слава богу. Она любит своего мужа, это здорово. Это ее политика, молодец. Она любит мужа, любит своих детей. Она поехала за мужем. Это нормальная история», — резюмировал он.

Негативное отношение к покинувшим Россию артистам высказал ранее музыкант, депутат Госдумы Денис Майданов. В интервью NEWS.ru он отметил, что эти артисты наплевали в душу своим поклонникам. По его словам, они ошибочно считали себя незаменимыми. Он также высказал мнение, что россияне не простят этих исполнителей, если те захотят вернуться.

«Целая новая культурная волна, новый пласт приходит на место этих людей, которые думали, что они незаменимые, они великие. И люди, добровольно отказавшиеся от своей аудитории, наплевали на нее, наплевали в душу своим людям — потеряли и заработок, и родину, все потеряли», — отметил Майданов.

Депутат подчеркнул, что таких уехавших артистов за границей «использовали и выкинули в тот момент, когда они перестали быть нужными». Поэтому никакого сожаления, снисхождения и жалости к ним нет, добавил он.

«Если кто-то надеется вернуться, отмолить прощение, но люди-то не простят. Какие бы великие за тебя ни просили, народ просто свои вердикты уже вынес. Сложная ситуация показывает сразу, кто есть кто. Об этом я, кстати, в своей песне написал „Я голосую за жизнь“. Может быть, поэтому она тоже людям нравится», — пояснил Майданов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Шура

В Голливуде неспокойно: откровения Шэрон Стоун всколыхнули общество

Голливудская актриса Шэрон Стоун раскрыла личность продюсера, который уговаривал ее переспать с коллегой по цеху актером Уильямом Болдуином. По словам звезды, им был Роберт Эванс, а фильм, о котором идет речь, был триллер «Щепка». Об этом Стоун рассказала в подкасте Луи Теру.

«Он позвал меня в офис. У него были очень низкие диваны семидесятых-восьмидесятых, так что я просто сидела на полу. Он бегал по своему офису в темных очках, объясняя мне, что он спал с Авой Гарднер, а я должна переспать с Билли Болдуином, потому что, если я пересплю с Билли Болдуином, он будет лучше играть», — поделилась актриса.

По ее словам, продюсер, который раньше сам был актером, обосновывал свое требование тем, что в случае интима между актерами возникнет настоящая «химия». По мнению Эванса, это могло бы спасти картину и заставить Болдуина больше выкладываться.

Стоун призналась, что в те времена она производила впечатление напряженного человека. Кроме того, ее считали «трудной» и после ее решительного отказа лишь уверились в этом мнении.

Мимо такого выпада не мог пройти один из героев этой истории. Актер Уильям Болдуин заявил в Twitter (Х), что у него есть много компромата на его коллегу Шэрон Стоун. Таким образом он прокомментировал слова Стоун о том, что продюсер Роберт Эванс уговаривал ее переспать с Болдуином ради «химии» в фильме.

Фото: Massimiliano Carnabuci/LiveMedia/Global Look Press Уильям Болдуин

«У меня на нее столько компромата, что у нее закружилась бы голова, но я промолчал. <...> Я умолял Боба Эванса поставить нашу последнюю постельную сцену так, чтобы мне не пришлось целовать Стоун. Интересно, стоит ли мне написать книгу и рассказать много-много тревожащих, извращенных и непрофессиональных историй о Шэрон? Это могло бы быть забавно», — написал актер.

Болдуин также выразил недоумение тем фактом, что Стоун продолжает упоминать его имя в СМИ. Актер допустил, что Шэрон может быть либо все еще влюблена в него, либо не пережила боль от того, что Уильям так и не принял ее ухаживаний.

Шэрон Стоун считалась одной из самых красивых и желанных актрис Голливуда. Свою карьеру она начала в 1980-х и, по признанию Стоун, прошла много неприятных моментов вроде обесценивания, домогательств и пренебрежения.

Первый успех к ней пришел в 1990 году, когда красивую блондинку заметил режиссер Пол Верховен. Он предложил ей роль в фильме «Вспомнить все», что дало хороший старт молодой актрисе. После этого ее фильмография отметилась такими картинами, как «Основной инстинкт» и «Казино», ставшими сегодня культовыми.

10 марта актриса отметила свой 66-й день рождения. Она по-прежнему занята в киноиндустрии и модельном бизнесе.

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