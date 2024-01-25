Бойкот Бритни Спирс, срок Треповой, приговор Стрелкову: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Элитный отель Four Seasons объявил бойкот американской певице Бритни Спирс, российские суды огласили приговоры Дарье Треповой, устроившей теракт в Санкт-Петербурге, и бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики, блогеру Игорю Стрелкову — такие новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Чем Бритни Спирс разгневала любимый отель?

Американскую звезду Бритни Спирс внесли в черный список отеля Four Seasons после того, как на ее поведение пожаловались постояльцы, пишет The Sun. По данным газеты, сотрудники пятизвездочной гостиницы также остались недовольны артисткой.

«Она уже много лет посещает отель Four Seasons в Уэстлейк-Виллидж, но в последнее время она причиняет головную боль персоналу. В прошлом году ей запретили жить в гостинице, потом разрешили, но теперь снова добавили в черный список. Некоторые гости жаловались, что она ходит топлес у бассейна, заставляя других чувствовать себя некомфортно. Ее поведение часто бывает странным и раздражающим», — заявил источник The Sun.

Инсайдеры добавили, что Спирс часто пользовалась спа-салоном и процедурами красоты, которые предоставляет отель. Представитель артистки опроверг сведения о черном списке, со стороны руководства Four Seasons комментариев не последовало.

Певица часто в своих социальных сетях публикует видео странных танцев и фотографии, которые вызывают тревогу у ее фанатов. В 2021 году Бритни Спирс освободилась от опеки отца, длившейся 13 лет.

Фото: Mayer/face to face/Global Look Press Бритни Спирс

После этого артистка пошла «во все тяжкие», отсюда танцы певицы с ножами и хождение топлес в общественных местах, рассказал NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, поведение певицы связано с нерегулярной терапией. Шуров не исключил, что из-за прогресса заболевания через какое-то время ее могут лишить дееспособности, и отец артистки снова будет контролировать прием лекарств.

«Два года назад она освободилась от опеки и, что называется, — во все тяжкие: связалась с альфонсом, танцы с ножами, хождение топлес в общественных местах. Скорее всего, она не получает регулярную терапию. Ее заболевание прогрессирует. В маниакальном состоянии включается режим Бога. Человеку кажется, что он чрезвычайно привлекателен и может делать все что хочет. Уже требуется серьезное лечение. Возможно, через какое-то время ее лишат дееспособности, и папа будет контролировать прием лекарств», — сказал Шуров.

Психиатр напомнил, что у Бритни Спирс диагностировали биполярное расстройство. На фоне маниакальных состояний у певицы возникают проблемы с приемом психоактивных веществ и алкоголя, добавил специалист.

Как Трепова превзошла «Банду амазонок»?

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор Дарье Треповой, обвиняемой в теракте на Университетской набережной, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин).

2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Петербурге прогремел взрыв, в результате которого погиб военкор, 52 человека получили ранения. По версии следствия, бюст, начиненный взрывчаткой, военкору вручила Дарья Трепова по указанию кураторов, находившихся на территории Украины.

Прокуратура требовала для фигурантки 28 лет лишения свободы, однако суд назначил 27 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей.

«Суд назначил наказание Треповой — 27 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 600 тысяч руб. <...> Дмитрию Касинцеву — один год девять месяцев в ИК общего режима», — уточнили в суде.

Кроме того, судья в полной мере удовлетворил гражданские иски пострадавших при теракте в кафе Санкт-Петербурга к осужденной на 27 лет колонии Дарье Треповой, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Общая сумма составляет 16 млн 495 тысяч рублей, уточняет канал. Иски к Дмитрию Касинцеву, в квартире у которого Трепова скрывалась от полиции после теракта, были отклонены.

В середине декабря стало известно, что девять пострадавших при взрыве в кафе подали гражданские требования к Треповой. Сумма составила от 500 тысяч до 1 млн рублей. Самый большой иск в 15 млн рублей поступил от матери погибшего военного корреспондента Владлена Татарского.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Дарья Трепова

Приговор в 27 лет является самым жестким в отношении женщин за всю историю России. До этих пор «рекордсменками» по сроку заключения были участницы «Банды амазонок», которые действовали с 2007 по 2013 годы в Ростове и Ставрополье. Следствие установило, что они убили не менее 10 человек, в том числе полицейского. Убийц приговорили к 24-25 годам тюрьмы.

Тем не менее некоторые коллеги погибшего от рук Треповой военкора выразили недовольство приговором.

Так, военный корреспондент Александр Коц в беседе с NEWS.ru заявил, что Треповой дали слишком маленький срок. По его мнению, девушке стоило назначить 35 лет лишения свободы.

«Треповой дали 27 лет. Мало. В России женщин не приговаривают к пожизненному. Максимум — 35 лет в особых случаях. Мне кажется, это как раз такой случай», — высказался Коц.

Военкор объяснил, что Трепова, помимо убийства журналиста Владлена Татарского, покалечила несколько десятков человек. Кроме того, отметил Коц, девушка действовала в интересах противника. Он добавил, что у Треповой и подобным ей не должно быть права на условно-досрочное освобождение.

С приговором не согласился и военный корреспондент Юрий Котенок. В своем Telegram-канале военкор выразил мнение, что Трепова заслужила пожизненный срок. Котенок убежден, что самый суровый приговор должен стать маркером за такие преступления.

«Смертная казнь у нас сейчас заменена, поэтому такие должны садиться пожизненно. Приговор должен быть маркером на подобные деяния. <...> Так что пожизненный приговор и забвение — только таким образом», — написал он.

Котенок также считает, что Запад попытается обменять и «убрать» девушку. По его мнению, уже «идет романтизация и оправдывание» действий преступницы.

Фото: Страница Дарьи Треповой во Дарья Трепова Фото: Страница Дарьи Треповой во Дарья Трепова Фото: Страница Дарьи Треповой во Дарья Трепова Фото: Страница Дарьи Треповой во Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова Фото: jj.ooee/vk.com Дарья Трепова

Журналист Евгений Поддубный добавил, что Дарья Трепова должна быть признательна гуманному отношению суда к женщинам. По его словам, будь на месте девушки мужчина, наказание было бы строже.

«Исполнитель теракта, в результате которого был убит Владлен Татарский и ранены более 20 человек, должна быть крайне признательная гуманному отношению российского правосудия к женщинам. На ее месте мужчина бы получил значительно больше и строже», — сказал Поддубный.

Адвокат Дарьи Треповой Даниил Берман заявил, что защита обжалует вердикт судьи. Он счел приговор необоснованным.

«Мы морально были готовы к такому приговору. Но мы его обжалуем, считаем необоснованным», — сказал Берман.

Он также объяснил «Газете.Ru», что причиной улыбок Треповой во время заседания суда стал страх. Берман уточнил, что у Треповой диагностированы биполярное и смешанное расстройства личности, поэтому ее реакция на происходящее отличается от реакции обычного человека.

«Она улыбается, когда ей страшно. Чем ей страшней, тем больше такая реакция. У нее биполярное расстройство личности, смешанное расстройство личности. В экспертизе об этом написано», — сказал Берман.

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru предположил, что Трепова лишится практически всего имущества из-за штрафа 600 тысяч и удовлетворенных гражданских исков. Он не исключил, что Треповой придется перечислять средства потерпевшим и после освобождения.

«Огромная сумма может быть взыскана из имущества Треповой. Судя по сообщениям СМИ, такого имущества у нее пока что не нашли: квартир, машин и т. д. Поэтому она должна будет в местах лишения свободы работать и отправлять часть зарплаты на погашение штрафа и гражданского иска. Скорее всего, она будет работать швеей или получит другую профессию. Зарплаты в местах лишения свободы небольшие, поэтому вряд ли она расплатится», — считает Багатурия.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дарья Трепова

Юрист напомнил, что Трепову не могут лишить единственного жилья, а исполнительное производство по гражданским искам могут прекратить, если все способы взыскания окажутся исчерпаны. Адвокат добавил, что, если Трепова после освобождения будет работать, ей все равно придется расплачиваться по искам.

«Единственное жилье отобрать не могут. В целом у нас исполнительное производство могут закрыть через три года, если все способы взыскания исчерпают. Но если она будет работать [после освобождения], производство будет продолжаться. Надо понимать, что за 20 лет нынешние 16 млн рублей, условно, превратятся в 1,4 млн рублей», — подытожил Багатурия.

Юрист Константин Кудряшов, в свою очередь рассказал NEWS.ru, что Дарья Трепова, как и любой осужденный россиянин, имеет право на условно-досрочное освобождение, однако фигуранты дела о терроризме имеют возможность выйти на свободу лишь после отбытия трех четвертей срока наказания. Кроме того, Трепова может ходатайствовать о переведении ее из колонии общего режима в колонию-поселение по отбытии одной четверти ее срока — спустя шесть лет и девять месяцев.

«Осужденный за терроризм имеет право на УДО по отбытии не менее трех четвертей срока наказания. <...> Также она имеет право обратиться с ходатайством о замене неотбытого срока наказания на принудительные работы по отбытии двух третей срока наказания, то есть по отбытии 18 лет», — пояснил правозащитник.

Он подчеркнул, что все сроки считаются со дня заключения под стражу, поэтому часть срока Трепова уже отбыла. Кудряшов также отметил, что для получения шанса на УДО заключенный в колонии не должен получать дисциплинарные взыскания, а в случае с Треповой ей также необходимо заплатить штраф, который выписал суд вместе с приговором.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дарья Трепова

Какой приговор вынесли Игорю Стрелкову?

Московский городской суд приговорил бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики, блогера Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима, сообщил корреспондент NEWS.ru из зала суда. Блогера признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Отмечается, что судебный процесс проходил в закрытом режиме, поэтому судья зачитал лишь резолютивную часть приговора.

«Служу Отечеству!» — выкрикнул Стрелков, отвечая, понятен ли ему приговор.

Отмечается, что суд посчитал срок ареста по формуле «день за полтора». Таким образом, Стрелков отсидит три года и 83 дня. При этом у него есть право на условно-досрочное освобождение. Отмечается, что суд также изъял у блогера ноутбук, с которого он писал свои посты.

Стрелков был задержан в июле 2023 года из-за призывов к экстремизму в публикациях в мессенджере Telegram, посвященных возможной сдаче Крыма и невыплатам довольствия российским военным. Свою вину блогер не признал. Адвокат экс-министра обороны ДНР Александр Молохов говорил, что сторона обвинения запрашивала для его клиента четыре года и 11 месяцев лишения свободы.

Сторона защиты Игоря Стрелкова намерена обжаловать приговор, заявила NEWS.ru жена осужденного блогера Мирослава Регинская. Она считает обвинения в адрес мужа «абсолютно абсурдными» и испытывает «бурю эмоций» после вынесения вердикта. Супруга экс-министра признается, что она надеялась на оправдательный приговор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Игорь Стрелков

«Обвинения абсолютно абсурдны, мой муж герой. Мы будем обжаловать приговор. Надеюсь, мне дадут свидание с мужем. Я очень волнуюсь, у меня буря эмоций, негативных, естественно. Маленькая надежда на оправдательный приговор была», — заявила она.

Регинская также заявила, что следственные органы и суд полгода отказывали ей во встрече с мужем.

После оглашения приговора Стрелкову у Московского городского суда начались задержания, сообщал корреспондент NEWS.ru. Сотрудники правоохранительных органов увели не менее трех человек с плакатами «Свободу Стрелкову!».

Сторонники экс-министра обороны ДНР у здания суда в Москве назвали приговор к четырем годам колонии за экстремизм «подарком» на день рождения президенту Украины Владимиру Зеленскому. 25 января украинскому лидеру исполнилось 46 лет.

«Сегодня, кстати, день рождения Зеленского. Вот наш любезный суд российский сделал ему великий подарок. Там, наверное, празднуют все, довольные. И Гаагский суд так называемый, который нашему президенту вынес обвинение, так сказать. Так что все враги России сейчас радуются благодаря российскому суду», — сказал мужчина.

Заместитель главы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский сказал, что желал бы видеть осужденного на свободе. Он отметил, что, несмотря на негативное отношение лично к нему Стрелкова, тот внес свой вклад в события в Донбассе.

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости Игорь Стрелков показывает документы украинских военных, захваченные в ходе атаки на блокпост «Рыбхоз» вблизи Славянска, 2014 год Фото: Андрей Стенин/РИА Новости Игорь Стрелков показывает документы украинских военных, захваченные в ходе атаки на блокпост «Рыбхоз» вблизи Славянска, 2014 год Фото: Андрей Стенин/РИА Новости Игорь Стрелков, 2014 год Фото: Андрей Стенин/РИА Новости Игорь Стрелков, 2014 год Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Игорь Стрелков, 2014 год Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Игорь Стрелков, 2014 год Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Игорь Стрелков, 2014 год Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Игорь Стрелков, 2014 год Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков на пресс-конференции в пресс-клубе Новосибирского союза журналистов, 2015 год Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков на пресс-конференции в пресс-клубе Новосибирского союза журналистов, 2015 год Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков (справа) у пресс-клуба Новосибирского союза журналистов после окончания пресс-конференции, 2015 год Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков (справа) у пресс-клуба Новосибирского союза журналистов после окончания пресс-конференции, 2015 год Фото: Максим Блинов/РИА новости Игорь Стрелков, 2018 год Фото: Максим Блинов/РИА новости Игорь Стрелков, 2018 год Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков выступает на митинге «Помни Одессу!», 2019 год Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков выступает на митинге «Помни Одессу!», 2019 год Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков в Москве, 2020 год Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков в Москве, 2020 год Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Игорь Стрелков, 2022 год Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Игорь Стрелков, 2022 год

Сам Стрелков, говоря о событиях в Донбассе 2014 года, утверждал, что это он нажал «спусковой крючок». Также экс-сотрудник ФСБ заочно приговорен Окружным судом Гааги к пожизненному заключению по делу об уничтожении самолета Boeing 777.

«Чувствую, что предпочел бы видеть его на свободе. Единственное, чего хотел бы от него, — пусть бы он концентрировал свое внимание на таких, как я, выплескивая свой негатив, но поменьше подрывал бы доверие к системе управления страной в свойственной ему в последнее время манере. Никогда не отрицал его значения для событий на Донбассе — жаль, что победу ему придется встречать не вместе со всеми», — написал Ходаковский в Telegram-канале.

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков выразил мнение, что Стрелкова приговорили, потому что он говорил правду. По его словам, осужденный призывал к воссоединению русского мира.

«Почему посадили сейчас на четыре года, дали ему, [срок] Стрелкову? Потому что он говорил правду. Он говорил, что нам нужна победа России и воссоединение русского мира. А русский мир включает в себя Великороссию, Малороссию и Белоруссию», — сказал Квачков.

Вице-президент РФ (в 1991–1993 годах) Александр Руцкой в комменатрии NEWS.ru выразил мнение, что если решение суда в отношении экс-министра обороны ДНР будет отменено, это пойдет только на пользу. Так он прокомментировал возможность отправки осужденного в зону специальной военной операции. По его словам, это невозможно, пока есть приговор.

«Какой может быть контракт, если есть приговор суда именем РФ, определяющий наказание в виде четырех лет колонии? Значит решение суда нужно отменять. Я считаю, если решение суда будет отменено, и потенциал Гиркина будет использован, это только на пользу», — сказал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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