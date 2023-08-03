Польша ждет краха режима Зеленского: новости СВО на вечер 3 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что Польша ждет краха режима украинского президента Владимира Зеленского, чтобы приступить к разделу территории соседней республики. По его словам, через некоторое время Варшава также может предъявить Киеву претензии из-за Волынской резни.

Раненный под Артемовском солдат украинской армии рассказал изданию Daily Beast о плачевной ситуации на фронте для ВСУ. Другой украинский военнослужащий заявил, что солдаты ВС Украины сильно напуганы и устали. У них наблюдается острая нехватка медикаментов и боеприпасов. По мнению украинского военнослужащего, боевые действия не закончатся в ближайшее время и растянутся на один-два года.

Минобороны РФ сообщило в сводке, что за сутки на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Краснолиманском, Купянском и Херсонском направлениях общие потери ВСУ составили порядка 890 военнослужащих. Уничтожены четыре украинских танка, 12 боевых бронированных машин, три самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две установки «Акация», противотанковая пушка «Рапира», две артиллерийские системы М777 производства США, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, а также гаубица «Мста-Б».

ВС РФ поразили пусковую установку ЗРК «Бук» в районе села Мемрик в ДНР. Средствами ПВО за сутки были перехвачены 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, сбиты 38 украинских беспилотников.

Фото: МО РФ

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил о срыве российскими артиллеристами переброски резервов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. По его словам, противник дважды за день пытался осуществить операцию, однако был остановлен бригадами ВС РФ в районе Берестового и Новоселовского.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что беспилотный отряд быстрого реагирования Минобороны РФ «Бобр» ликвидировал солдат ВСУ у Орехова на Запорожском направлении. Атака осуществлялась при помощи FPV-дрона. В операции участвовала 42-я мотострелковая дивизия 58-й армии. Канал опубликовал кадры удара.

По мнению обозревателя издания The Atlantic Тома Николса, контрнаступление обернулось для ВСУ военным кошмаром, так как российские войска были готовы к атакам противника и сумели подготовить надежную оборону. Он отметил, что вооружения, поставляемые Киеву западными партнерами, не смогут переломить ситуацию в пользу украинцев, а Вооруженные силы Украины не имеют каких-либо преимуществ перед российской армией.

Фото: starwon.com.au/Public domain/wikipedia/commons Свезённые на идентификацию и похороны трупы поляков — жертв резни, 26 марта 1943 года

Губернатор Калужской области Вячеслав Шапша сообщил о ликвидации системами ПВО шести дронов в регионе. Позднее он заявил о еще одном сбитом дроне. Обошлось без жертв и разрушений. Министерство обороны РФ подтвердило информацию об уничтожении беспилотников в этом регионе. В ведомстве возложили ответственность за атаку на Киев.

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил об атаке российских сил на позиций ВСУ в Угледаре. Был нанесен массированный удар по пунктам дислокации противника с воздуха. Солдаты Вооруженных сил России контролируют окраины города, ВСУ же занимают сам Угледар, отметил канал. Минобороны не комментировало эту информацию.

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил в Telegram-канале об артиллерийском ударе по украинским позициям на Северском направлении и опубликовал соответствующие кадры. Нанесение ударов было снято с квадрокоптера. На кадрах видно, что российские войска атаковали позиции Вооруженных сил Украины, скрытые в лесопосадках.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил об уничтожении танкистами 1-й Славянской бригады огневых точек и подразделений ВСУ на Авдеевском направлении. По его данным, удары нанесли Т-80 при использовании средств воздушной разведки, в частности дронов.

Канал также опубликовал видео уничтожения украинских танков и инженерной техники на Запорожском фронте. По информации канала, удары были нанесены с помощью беспилотника «Ланцет».

Фото: МО Украины

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Служба безопасности Украины участвовала как в первой, так и во второй атаке на Крымский мост. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что у России была информация о том, что за этими терактами стоит Киев.

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Однако он не исключил, что в будущем Берлин может предоставить требуемое оружие Киеву.

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