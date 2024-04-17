Сладков: Украина больше никогда не увидит отправленных на фронт рабочих рук

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Украины отправляют на фронт «рабочие руки», которых экономика государства больше никогда не увидит, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Если дело дойдет до переговоров, то после открытия границ из страны хлынет большая часть населения, а оставшиеся территории отойдут Западу «по дешевке», добавил он.

Мужчины уйдут воевать, а дальше погибель или плен. Украинская экономика этих рабочих рук больше не увидит никогда. А если произойдут переговоры, и наступит мир, границы откроют и большая часть населения хлынет из Украины. Оставшиеся богатства и территории по дешевке прикупит Запад, для вывоза, — написал Сладков.

Если же Украина «войдет в лоно России», то она получит мощнейший рывок в развитии, добавил военкор. По его словам, никто у людей не отнимет их родной язык, потому что в РФ все языки «признаны и живы».

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что реальное положение дел в экономике Украины с каждым днем все очевиднее показывает неспособность нынешней власти обеспечить базовые потребности населения страны. По его словам, разрыв между «победной» повесткой и положением этой страны ежедневно усиливается, вопреки заверениям киевских властей об экономических успехах.