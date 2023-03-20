Бойцы ВДВ отразили атаку украинских военных Бойцы ВДВ отразили атаку украинских военных на одном из направлений спецоперации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно сообщению Минобороны РФ, бойцы подразделения ВДВ отразили контратаку украинских военных на одном из направлений спецоперации. Российские войска вели прицельный огонь из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов «Корд».

В результате они смогли уничтожить противника и не допустили его приближения к позициям российских военных. Десантники оборудовали опорный пункт в районе, ранее занятом российскими штурмовыми отрядами, и справились с украинским боевым подразделением, которое направлялось к позициям РФ.

Ранее военкоры сообщили, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали интенсивное наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Артемовска. Военные «Вагнера» активно продвигаются вдоль улиц Геологов и Корсунского, поддерживаемые массированными артиллерийскими ударами.

Во время боев 18 марта войска смогли продвинуться в районе Буденовки еще на несколько кварталов. В то же время, бойцы группы «Вагнер» в районе Забахмутки пытаются повторно пересечь реку Бахмутку, исследуя местность в поисках подходящего места для быстрого перехода на правый берег.