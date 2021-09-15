Спецназовцы секретных подразделений ССО получили новые береты

Военнослужащие сил специальных операций получили новый знак отличия. Голубой берет с эмблемой рода войск стал новым атрибутом бойцов спецподразделений, чьи операции держатся под самым строгим секретом. Сотрудники ССО прибыли на турнир по стрельбе в Тульской области уже в новых беретах. Об этом сообщает «Канал специального назначения» в Telegram.

На полигон Воздушно-десантных войск «Слободка», кроме бойцов ССО прибыли «спецы» из ОМОН, СОБР и ФСБ. На турнире присутствовали Герои России, генералы Алексей Дюмин, некогда командовавший ССО, Сергей Дяченко, Андрей Мерзликин и Александр Матовников.

Впервые увидеть новый элемент форменного обмундирования секретных подразделений министерства обороны России удалось увидеть в феврале 2021 года. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, подарил свой собственный берет подростку-герою, который спас сноубордиста, оказавшегося в снежной яме.

Во время активной фазы боевых действий в Сирийской арабской республике, непосредственную поддержку армии Сирии оказывали российские подразделения ССО. Бойцы разных воинских профессий уничтожали живую силу и бронетехнику террористов в Идлибской зоне и в провинции Дейр-Эз-Зор.