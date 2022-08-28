Бойцы ЧВК Вагнера поразили боевые точки ВСУ управляемыми ракетами

Фото: МО Украины

Бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера уничтожили огневые позиции украинских военных под Артемовском (Бахмутом) в Донецкой Народной Республике, передает РИА Новости. Отмечается, что удар был нанесен управляемыми ракетами с БМП-3.

Бойцы из группы ЧВК «Вагнер» в Донбассе поразили огневые точки противника под городом Артемовском, — говорится в сообщении.

Город Артемовск расположен на подконтрольной Украине территории Донецкой области. В 2015 году в ходе проводимой Киевом политики декоммунизации город получил другое название — Бахмут, власти ДНР это не признали.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России ударили по крупному складу боеприпасов 44-й артбригады ВСУ в селе Преображенка Днепропетровской области. По его словам, на складе находились боеприпасы к американским РСЗО HIMARS и снаряды к гаубицам М777.

Как писал NEWS.ru в 2021 году, на территории РФ наемничество является уголовно наказуемым деянием и ЧВК находятся вне закона. По данным журналистов, их пытались легализовать, но, как утверждает близкий к силовикам источник, этому мешает отсутствие договоренностей между ФСБ и Минобороны.