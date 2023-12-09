«Бойцы интересовались»: Жога объяснил свой вопрос Путину о выборах Жога: бойцы очень интересовались, будет ли Путин баллотироваться на выборах

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Спикер Народного совета ДНР Артем Жога рассказал ТАСС, что поинтересовался у президента России Владимира Путина о его планах баллотироваться на выборах, так как этот вопрос вызывает большой интерес среди бойцов. Кроме того, отметил Жога, он привык быть впереди всех и решил первым прояснить этот момент.

Обсуждали выборы с ребятами, бойцами. К ним когда заезжаю, меня спрашивают, кто будет баллотироваться, будет ли баллотироваться Владимир Владимирович [Путин] на будущих выборах. <...> Я как человек военный <...> привык всегда быть впереди и решил проявить инициативу и задать этот вопрос, чтобы развеять сомнения, — сказал Жога.

Ранее Герой ДНР заявил, что у Владимира Путина нет конкурентов на выборах главы государства в 2024 году, в том числе в новых регионах. Он отметил, что решение президента о проведении спецоперации на Украине и вхождении в состав РФ новых регионов — Херсонской, Запорожской областей, ЛНР, ДНР — дало этим регионам свободу выбора и возможность разговаривать на русском языке.

Выборы президента состоятся 17 марта 2024 года, постановил Совет Федерации. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что с принятием решения о дате выборов дается старт избирательной кампании.