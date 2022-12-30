Бойцы «Группы Вагнера» рассказали об эвакуации жителей под обстрелом ВСУ

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Бойцы «Группы Вагнера» рассказали, как эвакуировали мирных жителей из-под Артемовска (Бахмут) под обстрелами украинских войск, передает РИА Новости. По словам вагнеровцев, под обстрелом ВСУ приходилось вывозить двоих мужчин и двух женщин преклонного возраста, одна из которых не могла ходить.

Были тут гражданские, не было, они (ВСУ. — NEWS.ru) отошли, значит можно работать на уничтожение. Непосредственно отсюда было эвакуированы гражданские — двое мужчин преклонного возраста и две женщины, тоже преклонного возраста, одна из них неходячая. Пришлось под обстрелом грузить ее на машину и вывозить на точки эвакуации для гражданских, — рассказал вагнеровец.

Другой боец рассказал, что украинские силовики прятали артиллерийские позиции за домами и «работали» с них на уничтожение, в частности, на линии фронта, в населенных пунктах Опытное и Иванград. По его словам, при отступлении украинские подразделения в течение двух-трех дней наносят массированные и неизбирательные удары по занимаемым ранее позициям.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина опубликовала ответ предпринимателя на заявление члена комитета Госдумы по обороне генерала-лейтенанта Виктора Соболева, который назвал неприемлемой критику бойцов ЧВК «Вагнер» в адрес главы Генштаба Валерия Герасимова. Бизнесмен, слова которого со ссылкой на пресс-службу «Конкорда» приводит НСН, назвал роль ЧВК «Вагнер» в спецоперации одной из решающих.