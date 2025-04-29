Бойцы-фаталисты, украинский план B, удар «Лютого»: ВСУ атакуют РФ 29 апреля

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

В ночь на 29 апреля российские ПВО сбили 91 беспилотник ВСУ над Россией. Американские СМИ пишут, что власти Украины запустили программу управления дронами на случай срыва мирных переговоров. В Брянской области из-за атаки БПЛА сгорели 11 домов мирных жителей. Противник пытался ударить по Бердянску и обстрелял школьный автобус в Запорожской области. Подробности о том, как Вооруженные Силы Украины атакуют РФ — в материале NEWS.ru.

Сколько дронов ВСУ сбили над Россией

В ночь на 29 апреля Вооруженные силы России пресекли попытку украинской армии совершить массированную атаку с применением БПЛА на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 91 дрон противника. Они сбиты над Курской, Орловской, Рязанской, Нижегородской, Белгородской, Калужской, Московской, Брянской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

ВСУ атаковали Нижегородскую область беспилотными летательными аппаратами типа «Лютый» с фугасными зарядами, сообщил Telegram-канал SHOT. Минобороны не комментировало эту информацию.

Канал отметил, что один БПЛА был сбит в районе Дзержинска. У трех дронов после уничтожения не сдетонировала боевая часть — на месте их падения работают экстренные службы. Источник SHOT предположил, что ВСУ запустили дроны с территории Хмельницкой области.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил сообщения об атаке БПЛА. По его словам, никто не пострадал.

Что известно о попытке ВСУ атаковать Бердянск

Вечером 28 апреля силы противовоздушной обороны России отразили попытку дронов ВСУ атаковать Бердянск в Запорожской области 28 апрел, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Взрывы, которые продолжают звучать в Бердянске, — это работа ПВО по вражеским БПЛА, пытающимся атаковать мирные населенные пункты России», — пояснил он.

Фото: МО РФ ВС РФ в зоне СВО

Кроме того, под обстрел ВСУ попал школьный автобус с детьми в Запорожской области. Мальчик 2007 года рождения получил ранение головы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Дроны ВСУ сожгли дома гражданских в Брянской области

Дроны ВСУ атаковали Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, 11 домов мирных жителей сгорели дотла, еще 12 были повреждены.

По словам главы области, в селе Зерново были повреждены восемь автомобилей, два дома, административное здание и вышка сотовой связи, в Суземке — четыре машины. В населенном пункте Старые Юрковичи оказались под огнем трактор и авто, в поселке Уборки — две постройки. В Новых Юрковичах сгорели два дома, три удалось потушить.

Кроме того, в селе Хоромное были сожжены девять домов, получило повреждения административное здание. В результате сброса взрывного устройства с дрона вспыхнул специализированный грузовой автомобиль для транспортировки животных АПХ «Мираторг».

Под Белгородом жертвами удара ВСУ стали два человека

Два человека погибли, трое были ранены в результате удара украинских военных по автомобилю на участке дороги Грайворон — Илек-Пеньковка, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших доставили в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

«В результате очередного террористического удара ВСУ погибли двое и ранены трое мирных жителей», — написал Гладков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские СМИ раскрыли альтернативный план Киева

Власти Украины представили программу «Линия дронов», которая направлена на решение проблемы нехватки военного персонала, сообщает The New York Times. По информации издания, эта инициатива может стать альтернативой традиционным военным сценариям, если переговоры о прекращении огня не принесут результата.

Особенностью программы является использование FPV-дронов, управление которыми осуществляет команда из четырех человек: пилота, штурмана, специалиста по вооружению и оператора ретрансляционного дрона. По мнению экспертов, находить людей для таких задач проще, чем комплектовать пехотные подразделения.

В статье говорится об экономической выгоде использования БПЛА. Стоимость одного устройства составляет от $500 до $750, в то время как производство артиллерийского снаряда большого калибра обходится примерно $3000. По мнению аналитиков, масштабное применение беспилотников доказало эффективность в ходе боевых действий. Эта программа может стать значимой резервной стратегией в случае неудачи на дипломатическом фронте.

Российские военные поразились фатализму бойцов из КНДР

Действия бойцов из Северной Кореи, которые участвовали в контрнаступлении в Курской области на стороне России, отличались некоторым фатализмом, говорится в Telegram-канале батальона «Восток».

«Едва захлебывалась одна волна — начиналась вторая с той же методичностью и отчасти фатализмом. Чем нужно мотивировать мужчин, чтобы они так себя вели перед лицом вероятной смерти?» — удивились российские солдаты.

Военнослужащие ВС РФ отметили, что северные корейцы шли вперед до тех пор, «пока не заканчивался завод». Бойцы добавили, что у иностранных солдат не было проблем с исполнительностью, никто из них не бежал с поля боя.

Читайте также:

Ситуация в Курской области 29 апреля: освобождена ли, наступление на Сумы

Нехватка бойцов и коварный план Киева: новости СВО на утро 29 апреля

Новые «Герани» в бою, удар по аэропорту ВСУ: успехи ВС РФ к утру 29 апреля