Бойцы ЧВК «Вагнер» вернулись на СВО, армяне рвут паспорта РФ: что дальше Подробности и последствия самых важных новостей недели — в обзоре NEWS.ru

Фото: Карбинов Анатолий/NEWS.ru, Сергей Булкин/NEWS.ru, ТАСС

Ракетный удар по историческому зданию штаба Черноморского флота в Севастополе, усилившиеся атаки ВСУ на Крым с помощью ракет и дронов, инцидент с армянами, решившими на камеру порвать российские паспорта на фоне антитеррористической операции Азербайджана в районе Карабаха, информация о возможном возвращении отрядов ЧВК «Вагнер» в зону СВО — эта неделя была богата на события. Подробности и последствия самых важных новостей — в обзоре NEWS.ru.

Зачем армяне рвали российские паспорта

Венный корреспондент Александр Коц 21 сентября опубликовал видео, на котором граждане Армении скандируют русофобские лозунги и рвут российские паспорта. Военкор выразил надежду, что этим людям больше никогда не выдадут гражданство РФ.

«Хочется верить, что за тонированными стеклами посольства России в Ереване сейчас стоят люди с камерами с телевиками и тщательно фиксируют вот этих „принципиальных патриотов“, рвущих российские паспорта и орущих русофобские кричалки. А потом заносят в базу», — заявил Коц.

Александр Коц считает, что таких армян нужно лишить возможности восстановления российских документов, а при их появлении в посольстве должна включаться сирена.

«И сирена эта должна означать, что гражданства (если оно было) эти люди лишены. И въезд в Россию запрещен им и их родственникам до третьего колена навсегда. Во Францию езжайте. Или в Калифорнию», — заключил военкор.

Военный корреспондент Юрий Котенок считает, что порвавшие российские паспорта армяне поддались влиянию русофобской пропаганды. По его мнению, эти люди были «одурачены и обречены».

«Идиоты, не забудьте оформить официальный отказ от гражданства. Я только рад, что подобные не будут гражданами РФ. В конце концов процесс очищения от грязи и в самой России неизбежен. Этих армян мне искренне жаль — они одурачены и обречены», — сказал Котенок в своем Telegram-канале.

Все началось с того, что в Ереване во время антиправительственной акции 19 сентября протестующие заблокировали вход в посольство России. Они пытались штурмовать здание. Отмечалось, что армяне хотели прорвать оцепление полиции, из-за чего начались стычки между правоохранителями и митингующими, были применены светошумовые гранаты.

Протестующие требовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна, скандируя: «Никол — предатель!», «Стыдно!».

Полицейские в ночь на 20 сентября разблокировали здание посольства РФ. Правоохранительные органы дали протестующим время самостоятельно покинуть центральную площадь, но когда они отказались уйти, начались задержания.

Волнения в Ереване начались на следующий день после того, как Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Ведомство предупредило о намерениях наносить удары по военным объектам Армении. О проведении антитеррористических мероприятий было проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

На следующий день, 20 сентября, президент страны Ильхам Алиев объявил о достижении всех целей операции. Он гарантировал обеспечение прав карабахских армян, а также выразил надежду на скорое заключение мирного договора с Арменией.

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что людей, которые сжигают, рвут российские паспорта, необходимо лишать гражданства. По его словам, люди, совершающие подобные действия, являются врагами России.

«Конечно, я выступаю за то, чтобы таких людей, которые сжигают, рвут российские паспорта, лишали гражданства. У нас есть разные формулировки, например, иногда говорят о прекращении гражданства, что тоже лишение на самом деле. Такие люди не просто не являются гражданами России по своему внутреннему содержанию — они наши враги. И вот таких врагов надо лишать гражданства, особенно тех, кто его получил не по рождению, а просто приехали и оформили документы», — рассказал Цеков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно об ударе по штабу Черноморского флота в Крыму

Атаки по Крыму в последние дни заметно усилились. Днем 22 сентября ВСУ ударили по штабу Черноморского флота в Севастополе. Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что удары, по предварительным данным, нанесли четыре истребителя ВСУ Су-24М. По данным канала, было выпущено до восьми крылатых ракет Storm Shadow / SCALP EG, одна из которых попала в штаб флота. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

О ракетной атаке Вооруженных сил Украины на штаб сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он уточнил, что один из осколков обнаружен возле театра Луначарского. Глава Севастополя призвал жителей города не прикасаться к подобным элементам, а также не осуществлять фото- и видеосъемку.

23 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о повторной атаке. Он сообщил, что в Севастополе отработала ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в районе Сухарной балки. Все спецслужбы выехали на место. Губернатор попросил население сохранять спокойствие.

«Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна», — написал он.

Около 10:00 Развозжаев объявил об отбое ракетной и авиационной опасности в городе.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. Также неизвестно, что хотели атаковать ВСУ.

Депутат Госдумы Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru призвал ВС РФ начать наступление после удара ВСУ по историческому зданию штаба Черноморского флота России в Севастополе. По его словам, нужно «отодвигать линию фронта, уничтожать места базирования и модернизировать нашу ПВО».

«Как ответить? Мы регулярно отвечаем, наносим удары крылатыми ракетами [по объектам ВСУ]. Надо решать вопросы с местами дислокации БПЛА ВСУ и модернизировать нашу ПВО, нужны тепловизионные станции. Следует переходить к наступательным действиям, отодвигать линию фронта, уничтожать места базирования, модернизировать нашу ПВО. Она в целом лучшая по сравнению даже с США, но есть недостатки», — считает Соболев.

Депутат Госдумы Александр Бородай в разговоре с NEWS.ru отметил, что необходимо «сделать все для нашей полной победы и ликвидации киевского режима». Парламентарий обратил внимание, что никакие компромиссы с Украиной не возможны.

«Не надо думать, что все события этих лет начиная с 2014-го кого-то не коснутся. Враг у нас жестокий и беспощадный, и сражаться надо с ним жестоко и беспощадно. Никакие компромиссы невозможны, враг должен быть разбит и уничтожен. Куда наносить удары, пусть решает руководство страны, Минобороны и Генштаб. Наша задача — сделать все для нашей полной победы и ликвидации киевского режима», — добавил Бородай.

Фото: МО РФ

Правда ли, что ЧВК «Вагнер» вернулась в зону СВО впервые после гибели Пригожина

О возвращении бойцов ЧВК «Вагнер» в зону СВО впервые после гибели связанного с ними бизнесмена Евгения Пригожина сообщил в авторском Telegram-канал военкор Юрий Котенок. По его данным, отряды «Вагнера» были замечены в Херсонской области. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Штурмовые отряды легендарного соединения распределяются по секторам. Подробности пока неизвестны — информация под грифом „Секретно“. От себя смею добавить, что Родина как никогда сейчас нуждается в бойцах „музыкального коллектива“. Россия достойна реальных побед и освобождения своей территории, а не только безостановочного круговорота победных реляций чиновников в погонах на ТВ», — написал военкор Юрий Котенок. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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