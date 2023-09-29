Бойцы ЧВК «Вагнер» перейдут в ЧВК «Редут»? Что пишут военкоры 29 сентября

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ракетные удары через реку Оскол на Украине, обстановка на Донецком и Угледарском направлениях, ситуация у Клещеевки, реакция Британии на оборону ВС РФ, итоги встречи Владимира Путина и Андрея Трошева — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«На Угледарском участке ВС РФ продолжили успешные контратаки к северу от Приютного. Есть тактические успехи. ВСУ после артподготовки пытались продвинуться в направлении Заветного Желания. Не вышло. Под обстрелами их подразделения в Урожайном и Старомайорском. Российские в Приютном, Старомлыновке, Новодонецком и Новомайорском. На Донецком фронте — очередные штурмовые действия ВС РФ в Марьинке. Возобновились атаки на Первомайское. ВКС РФ нанесли мощный удар по Авдеевке», — сообщил источник. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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«Неожиданное для себя открытие сделал начальник штаба Вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин. Оборона России оказалась сильнее, чем того ожидали лучшие умы Североатлантического альянса, которые планировали украинское контрнаступление. Да-да, это тот самый адмирал, который в начале сентября заявлял, что Сухопутные войска России потеряли половину своего боевого потенциала, и Киев вот-вот прорвет первую линию», — отметил военкор.

Энтони Радакин недавно заявил, что Западу «нужно скорректировать ожидания относительно того, чего Киев может достичь в краткосрочной перспективе».

«Это интуитивная война, в которой время и достижения корректируются. Война может затянуться на некоторое время. Способность Украины выиграть войну зависит от того, сможет ли она пережить Россию. Именно военные выигрывают сражения, но именно экономика и экономическая устойчивость имеют тенденцию выигрывать войны», — добавил начальник штаба ВС Британии.

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«Вчера в Сети появилось видео удара управляемой ракетой Х-38МЛ по мосту через реку Оскол у села Сеньково. Снаряд выпустил истребитель-бомбардировщик, целеуказание проводил БЛА „Орлан“. Попадание пришлось точно по середине моста, что затруднит его дальнейший ремонт. Применение данного типа ракеты запечатлено впервые. Теперь у противника в наличии остался всего один мост через Оскольское водохранилище в районе села Гороховатка. Примечательно, что позднее были опубликованы кадры удара по еще одной переправе: такие удары по небольшим мостам и переправам должны наноситься систематически для нарушения логистики ВСУ», — подчеркнули авторы канала. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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«Сегодня у Клещеевки командование 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ бросало личный состав волнами по 10–15 человек. В результате слаженной работы мотострелков и артиллеристов Южной группировки враг потерял более ста украинских штурмовиков. „Мясные штурмы“ для ВСУ оборачиваются ежедневными колоссальными потерями в живой силе и технике», — рассказал журналист. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Александр Сладков оценил встречу Владимира Путина и Андрея Трошева

«Интересные события случились в верхних этажах власти. Владимир Путин встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым, который курирует боевую подготовку в вооруженных силах, и с Андреем Трошевым, бывшим должностным лицом в частной военной компании „Вагнер“, ныне, как сегодня же подтвердил Дмитрий Песков, этот человек уже сотрудник Министерства обороны. То ли он военнослужащий, то ли он служащий Министерства обороны. Тут я сказать не могу, но тем не менее он руководит частной военной компанией „Редут“. Части „Редута“ давно воюют по всей линии фронта и воюют успешно», — написал он.

По мнению Сладкова, эта встреча говорит о том, что ЧВК «Редут» начнет период активного набора добровольцев.

«Теперь уже мы говорим о контрактниках Министерства обороны и добровольцах в ЧВК „Редут“. И так как Юнус-Бек Баматгиреевич курирует боевую подготовку и набор, значит, „Редут“ получит возможность получать, так сказать, какую-то дополнительную помощь в организации подготовки полигонной практики, инструкторскую помощь. Это очень важно, люди ведь наши, они должны быть хорошо подготовлены для того, чтобы выжить и победить. Интересно то, что сегодня все-таки в качестве центральной позиции добровольческой прозвучало ЧВК „Редут“. Будет ли она единственной или будут ли в нее объединены какие-то усилия, сосредоточеные на этой компании? Не знаю, потому что у нас есть разные частные компании. Конечно, для меня как обывателя, как для гражданина России и как для репортера интереснее было, чтобы этот процесс был управляемым, чтобы этот процесс шел в унисон службе Родине, а не бизнесу, и этот процесс должен получать поддержку со стороны президента и правительства», — добавил военкор.

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