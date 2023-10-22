Бойцов ВСУ встретили огнем при попытке высадиться у моста под Херсоном ВС России сорвали попытку ВСУ высадиться у железнодорожного моста под Херсоном

Фото: МО Украины

Соединения группировки войск «Днепр» помешали бойцам Вооруженных сил Украины совершить высадку у железнодорожного моста под Херсоном, противник понес потери и потерял технику, заявил представитель оперативных служб региона. По его словам, которые приводит ТАСС, украинские военные потеряли 20 человек личного состава и четыре лодки. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Пресечена попытка высадки противника в районе малого железнодорожного моста. В результате огневого поражения уничтожено четыре лодки и 20 боевиков ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские разведчики провели рейд на правом берегу Днепра и ликвидировали наблюдательный пункт ВСУ. По его словам, подразделения ВС РФ поразили личный состав противника, а их оружие и средства связи были выведены из строя.

Сальдо также заявлял об ударе ВС России по позициям одного из элитных подразделений украинской армии, бойцы которого располагались на военной базе в Очакове Николаевской области.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп на острове Алешкинский. По информации ведомства, на Херсонском направлении в течение суток также были уничтожены до 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины и два автомобиля.