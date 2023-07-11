Бойцов ВСУ перемололи на трех направлениях: новости СВО на вечер 11 июля Последние новости СВО на Украине

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины не добились успеха в попытке провести наступление на трех направлениях: Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком. Атака ВСУ на Донецком направлении была отражена авиацией и артиллерией ВС РФ, на Краснолиманском наступление ВСУ отразили подразделения группировки войск «Центр». На Южно-Донецком направлении успешную операцию провела группировка российских войск «Восток». В ходе боев на этих направлениях были убиты свыше 400 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.

На Донецком направлении были уничтожены один танк, три БМП, четыре автомобиля, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Краснолиманском направлении украинцы потеряли два танка, пять боевых бронированных машин, три пикапа, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком направлении ВСУ были остановлены в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики. Противника отбросили на исходные позиции.

Фото: МО РФ

В боях у Кременной на Сватовском направлении российские силы разгромили бронегруппу и десант ВСУ. Пехоте группировки войск «Центр» удалось выбить противника с важной высоты, после чего отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада ВСУ перешла в контратаку. Подразделения противника были остановлены огнем пехоты и артиллерии при поддержке дронов Mavic. Были уничтожены два танка, а также три украинских БМП. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», противник потерял до 50 человек личного состава.

В районе Работино на Запорожском направлении ВСУ также понесли серьезные потери. «Военкоры Русской Весны» сообщили об уничтожении 15 единиц западной бронетехники на этом направлении всего лишь за одни сутки. В их число входят танки Leopard, американские БМП M2 Bradley и бронетранспортеры М113.

Украинские военные также пытались провести наступательную операцию на Времевском выступе. Российские военные уничтожили шесть членов украинского батальона «Арей». По информации «Военкоров Русской Весны», 7-й батальон «Арей» «Украинской добровольческой армии» состоит из сторонников «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). При этом он прикреплен к 129-й Криворожской бригаде теробороны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что наступление ВСУ будет длиться на протяжении нескольких месяцев. Вместе с тем он признал, что украинским бойцам сложно продвигаться вперед из-за очень крепкой обороны России.

11 июля стартовал саммит НАТО в литовском Вильнюсе, который продлится до 12 июля. Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил во время брифинга, что принятие Украины в Альянс привело бы к войне с Россией. Он порекомендовал Киеву провести еще ряд реформ, чтобы увеличить шансы на вступление в Блок.

Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, допустил отправку миротворцев НАТО на Украину после окончания конфликта. Он подчеркнул в интервью Welt, Bild и Politico, что все будет зависеть от того, каких договоренностей достигнут стороны на мирных переговорах, если Киев решит их вести.

Фото: Adam Warżawa/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press Президент Польши Анджей Дуда

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны России. По его словам, Альянс следит за действиями Москвы и сохраняет бдительность, однако никакой смены позиции, которая требует изменений со стороны НАТО, нет.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал на саммите НАТО новый пакет военной помощи для Украины на €700 млн. В этот пакет войдут две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder, 25 танков Leopard, пять ремонтно-эвакуационных бронемашин, 20 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, 5 тысяч единиц дымовых снарядов калибра 155-мм, средства для разминирования и борьбы против беспилотников.

Тем временем начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что ведомство не причастно к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Украинские журналисты ранее обвиняли его в запуске «Калибров» по территории Украины. По словам Буданова, причины произошедшего «надо искать внутри самой России».

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