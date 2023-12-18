Бой с диверсантами и налет камикадзе: как ВСУ атакуют РФ 18 декабря

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Группа диверсантов ВСУ пыталась прорваться на территорию Белгородской области. Мужчина пострадал при обстреле Донецка. Беспилотники попытались совершить налет на Луганскую Народную Республику (ЛНР). Два села остались без света после обстрелов Белгородчины. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Украинские дроны совершили налет на ЛНР

Накануне ВСУ попытались совершить массовую атаку беспилотников на ЛНР. Дроны целились по энергетическим объектам. Их удалось ликвидировать средствами РЭБ и ПВО.

«ВСУ пытались перегрузить наши средства РЭБ комбинированным ударом. <...> В результате работы наших средств радиоэлектронной борьбы и ПВО ни один объект инфраструктуры не поврежден, пострадавших среди населения нет», — сообщили в военной комендатуре ЛНР.

Бой с диверсантами произошел на границе Белгородчины с Украиной

Днем 17 декабря на границе Белгородской области произошел бой между российскими и украинскими военнослужащими. Под обстрелом оказалось село Теребрено Краснояружского района.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», на территорию региона пыталась прорваться группа из примерно 20 диверсантов ВСУ. Их удалось остановить и отбросить обратно. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Между тем Telegram-канал SHOT утверждает, что диверсантов было восемь. Трое из них погибли в результате боя, остальные, в том числе один раненый, бежали.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате вооруженного столкновения повреждения получили три жилых дома, а также линии электропередачи и газоснабжения. Без света остались Теребрено и Староселье. Жертв и раненных среди мирного населения нет.

«Количество поврежденных домов увеличилось до трех: из них в один дом попал снаряд, во втором выбиты окна и посечены фасад и кровля и в третьем сгорела беседка. <...> Повреждена линия электропередачи, под отключение подпадают абоненты сел Теребрено и Староселье», — сообщил Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ атаковали дронами Ростовскую область

Утром воскресенья украинские беспилотники атаковали территорию Ростовской области. Большую часть из них удалось сбить средствами ПВО. Никто из местных жителей не пострадал.

«Сегодня ранним утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска», — написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

Человек пострадал при обстреле Донецка

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки были зафиксированы 36 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 30).

Обстрелам подверглись районы Донецка и Горловки, Ясиноватский район. Повреждения получили два частных жилых дома в областном центре, а также три многоквартирных дома и объект электроснабжения в Горловке. Без света остался поселок шахты «Комсомолец».

Ранения получил мужчина 1978 года рождения, проживающий в поселке шахты имени Абакумова в Кировском районе Донецка.

На Горловском направлении украинские войска совершили 26 артиллерийских обстрелов. На Донецком — два артобстрела. В обоих случаях ВСУ применяли кассетные боеприпасы. А на Ясиноватском направлении украинская армия стреляла из артиллерии три раза. Всего по населенным пунктам ДНР за последние сутки выпустили 129 снарядов.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

76 снарядов выпустили ВСУ по Белгородчине

За прошедшие сутки украинские войска 76 раз стреляли по Белгородской области из артиллерии, минометов и гранатометов. Под огнем оказались Красный Хутор (один прилет), Наумовка (четыре прилета), хутор Старый (10 прилетов), Дроновка (один прилет), Теребрено (56 прилетов), Поповка и Репяховка (по два прилета).

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, повреждения получили жилые дома и линии электро- и газоснабжения. В остальных населенных пунктах обошлось без последствий. Никто из мирных жителей не пострадал.

Также ВСУ продолжали атаковать регион беспилотниками. В Наумовке БПЛА сбросил одно взрывное устройство. А в Новостроевке второй дрон-камикадзе атаковал объект связи. Обошлось без разрушений. Жертв и раненых среди мирных жителей нет.

БПЛА пытались атаковать Волгоградскую область

Накануне утром ВСУ попытались атаковать Волгоградскую область с помощью беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, средствами ПВО удалось сбить два БПЛА.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении ведомства.

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