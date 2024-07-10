«Боимся прикасаться к сверхбогатым»: депутат о прогрессивной шкале НДФЛ Депутат Коломейцев критично отозвался о законе о прогрессивной шкале НДФЛ

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Николай Коломейцев

Первый заместитель главы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев выразил мнение, что закон о прогрессивной шкале НДФЛ может стать инструментом «оживления или удушения». В ходе заседания он обратил внимание, что в обществе словно существует страх «прикоснуться к сверхбогатым», сообщает корреспондент NEWS.ru.

Принятие поправок в бюджет является одним из важнейших инструментов или оживления, или удушения. <...> Несмотря на увеличение доходной части за эти полгода на 38% по отношению к прошлому году, тем не менее дефицит бюджета будет в районе 1 трлн рублей, — отметил Коломейцев.

Однако, продолжил депутат, проблема кроется в другом. В течение 30 лет в стране сложилась ситуация, когда «так называемая нейтральность» в налоговом кодексе привела к тому, что в РФ «необоснованно обогащается рентная отрасль и удушается обрабатывающая отрасль», отметил Коломейцев. Он подчеркнул, что в этот период налогообложение на обрабатывающую отрасль стало в 3,5 раза выше, чем на рентную.

Но реально мы с вами боимся прикасаться к сверхбогатым. <...> У нас 167 тысяч сверхбогатых, которые могли бы заплатить и больше. Но мы почему-то больше 22% боимся. Но мы влезли в карманы нарождающемуся среднему классу из числа высококвалифицированных, — резюмировал депутат.

Государственная дума ранее приняла закон, согласно которому в России вводится прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22% в зависимости от размера доходов граждан. Соответствующий тип налогообложения начнут применять с 2025 года.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс и подразумевает усовершенствование налоговой системы в стране. Согласно закону, в РФ будет действовать пятиступенчатая шкала НДФЛ. Исходя из нее, базовая ставка налога 13% сохраняется для граждан, чей доход составляет не более 2,4 млн рублей в год. Самая большая ставка применяется на лиц, чьи доходы составляют свыше 50 млн рублей в год.