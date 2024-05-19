Бои за Волчанск, прорыв в Часове Яре: что происходит в зоне СВО 19 мая

Фото: МО РФ

Какова ситуация в зоне СВО утром 19 мая? Есть ли продвижение российских войск в районе Волчанска и Часова Яра, что происходит на других направлениях?

Что происходит в Волчанске

Согласно данным Telegram-канала WarGonzo, бойцы ВС РФ продолжают наступательные действия в городе Волчанске Харьковской области. Перед российской армией встала водная преграда в виде реки Волчьей, за которую отошли ВСУ, пишет источник.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что на Волчанском направлении ВС РФ продвинулись в глубину от 200 до 500 метров.

«Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских военнослужащих, Бесстрашные уверенно продвигаются вглубь Волчанска, отбив три контратаки врага», — отмечается в публикации ресурса.

Как пишет Telegram-канал «Два майора», на Волчанском направлении продолжаются бои в районе села Старица и за Волчанск.

«В последнем (Волчанске. — NEWS.ru) противник закрепился на глубину до 850 метров, удерживая позиции в районе центральной больницы», — добавляет источник.

Военный эксперт Борис Рожин сообщает о прорыве российскими подразделениями обороны ВСУ в районе медицинского колледжа и продвижении на юг к городскому пляжу.

«Противник отступил на южный берег к пожарной части. На северном берегу Волчанска ВСУ окопались в районе лицея и здания „Укртелекома“, однако их позиции находятся под угрозой окружения. Украинские ресурсы подтверждают контроль российскими военными позиций в районе центральной больницы и ведение штурмовых действий вдоль улиц Чехова, Короленко, Гоголя и Соборная. Также подтверждается информация о занятии российскими войсками населенного пункта Бугроватка и штурмовых действиях в населенном пункте Старица, расположенном западнее Бугроватки», — пишет Рожин в своем Telegram-канале.

В свою очередь военкор Юрий Котенок выразил уверенность в скором взятии Волчанска бойцами ВС РФ. По его словам, город еще полностью не освобожден лишь потому, что его разделяет река Волчья.

«ВСУ бомбят освобожденные кварталы Волчанска. Планирующие бомбы, РС. Сложили больницу. Огрызаются. Мы идем неумолимо. Штурмовые группы рассредоточены в городе. Волчанск возьмем, сомнений нет. Сейчас он еще не взят лишь потому, что город разделяет река Волчья. Мы на одной стороне, ВСУ — на другой. Как началось закрепление, начали шарашить. Все равно возьмем. Обходим с северной стороны аккуратно», — считает военкор.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Rutube-канала «Соловьев Live» рассказал, что ВС РФ успешно продвигаются в Волчанске, попутно помогая выбраться из населенного пункта местным жителям. По его словам, часть граждан осталась в городе после принудительной эвакуации со стороны украинских властей.

«Наши бойцы активно продвигаются, зачищая улицу за улицей, дом за домом. Находят мирных жителей и помогают им в случае необходимости эвакуироваться. Уже проведена определенная работа совместно с белгородской администрацией, с МЧС», — обратил внимание Ганчев.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Что происходит в Часове Яре

Накануне Telegram-канал «Южный фронт» сообщил о прорыве обороны ВСУ в городе Часов Яр на Донецком направлении. Как писал источник, в населенный пункт заходят основные силы ВС РФ.

«Наши штурмовики прорвались и закрепляются в многоэтажной застройке. Идет бой на кинжальных дистанциях», — подчеркивалось в публикации «Южного фронта».

Кроме того, Telegram-канал докладывал, что российские войска смогли закрепиться в Часове Яре.

«Приходят сообщения о том, что наши войска взяли под контроль значительные территории и закрепились в Часове Яре», — добавляет ресурс.

По данным Telegram-канала «Архангел спецназа Z», российские войска продолжают движение и штурмовые действия в населенном пункте Новый и микрорайоне Часова Яра Канал.

«Идут ожесточенные бои. Занято еще несколько домов, в них идут зачистки, есть небольшие продвижения, но очень трудные. Продвижения в микрорайоне Канал также присутствуют, идут стрелковые бои. Враг активно применяет FPV и танк», — писал источник.

Telegram-канал «Донбасс решает» предполагает, что в Часове Яре будет идти продвижение ВС РФ в многоэтажках поселка Новый. По данным ресурса, на ситуации сказывается увод части украинских войск на север.

Согласно последним данным, которые приводит Telegram-канал «Южный фронт», штурмовые группы ВС РФ продвинулись на северном фланге Часова Яра на 2,5 км в обход микрорайона Канал.

WarGonzo добавляет, что на Часовоярском направлении российские войска предпринимали штурмовые действия с восточной окраины города и добились тактических успехов.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что происходит на других направлениях

По информации WarGonzo, на Запорожском направлении российские войска продолжают зачистку Работино и близлежащих территорий, при этом у ВСУ в этом месте остается несколько серьезных укрепрайонов.

Кроме того, ВС РФ продолжают зачистку населенного пункта Георгиевка на Донецком направлении, бои идут в Красногоровке.

«В Красногоровке продолжаются тяжелые городские бои. Нетайлово практически полностью перешло под контроль российских войск. В Уманском продолжаются бои на западной окраине населенного пункта. Также идут бои на окраине Новопокровского. ЛБС (линия боевого соприкосновения. — NEWS.ru) без изменений», — сообщает WarGonzo.

Российские войска освободили населенный пункт Старица на Харьковском направлении. Также продолжаются бои на северной окраине поселка Липцы и на подступах к населенному пункту Лукьянцы, передает Telegram-канал.

Как сообщает Telegram-канал «Изнанка», российские войска продолжают штурмовые действия в районе дачных поселков юго-западнее населенного пункта Глубокое, вдоль лесополос в районе высоты 212 и на ближних подступах к Липцам под Харьковом. Источник отмечает, что Липцы имеют важное стратегическое значение.

«Липцы имеют стратегически важное значение из-за своей близости к Харькову (удаление 17 км) и наличия примыкающих к нему высот на западе и востоке, контроль над которыми позволит взять под огневой контроль все ключевые дороги снабжения Харьковской группировки ВСУ», — подчеркивает «Изнанка».

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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