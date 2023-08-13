Бои за Урожайное: почему село важно для ВСУ и ВС РФ, что там находится

Фото: МО РФ

ВСУ спустя две недели тяжелых боев удалось прорваться и взять под контроль северную часть населенного пункта Урожайное в ДНР, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Что известно про этот населенный пункт и почему он так важен?

По информации Рогова, украинская армия для достижения целей стала совершать большое количество «мясных штурмов». Он отметил, что под Урожайным ВС РФ смогли уничтожить несколько подразделений элитных морпехов ВСУ и единиц бронетехники. Минобороны России эту информацию не комментировало.

«Тяжелая и тревожная ситуация сложилась на данный момент в районе Урожайного на направлении Времевского выступа Запорожского фронта. Спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за этот населенный пункт противнику удалось зайти и закрепиться в северной части Урожайного», — написал он.

Рогов опроверг данные, что ВСУ смогли полностью взять под контроль Урожайное. По его словам, ВС РФ держат позиции в южной части населенного пункта. Он также обратил внимание, что украинская армия бьет по Урожайному авиабомбами J-DAM, использует большое число дронов-камикадзе и сбрасывает снаряды с БПЛА. Активные боевые действия вблизи населенного пункта продолжаются, добавил Рогов.

Что известно про село Урожайное и почему оно так важно для ВС РФ и ВСУ

Урожайное находится в Великоновоселковской поселковой общине Волновахского района ДНР. До начала российской спецоперации там проживало около 1000 человек.

Урожайное является стратегической точкой и позволяет контролировать единственную дорогу, ведущую от населенного пункта Великая Новоселка к Старомлиновке, где располагается хорошо укрепленный опорный пункт российской армии.

Если ВСУ смогут взять под контроль все Урожайное, то им откроется путь на Мариуполь и Бердянск. Однако за селом находятся Завитне Бажання, прикрытое с трех сторон рекой Мокрые Ялы. А за ним — похожие по ландшафту Старомлыновка и Ялынское, где может располагаться первая линия обороны ВС РФ.

Как проходили бои за Урожайное в последние дни

Владимир Рогов 12 августа сообщил, что ВС РФ провели успешную контратаку в населенном пункте Урожайное на западе ДНР. По его данным, прежде украинским войскам удалось закрепиться на севере поселка, но затем он снова перешел под контроль России. МО РФ это никак не комментировало.

«Вчера вечером — сегодня ночью в результате успешной контратаки ВС РФ выбили противника и полностью восстановили контроль над населенным пунктом», — написал он.

Рогов добавил, что ожесточенные бои в Урожайном велись буквально за каждый дом. ВСУ предпринимали несколько попыток штурма, однако понесли серьезные потери в живой силе и технике.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» 11 августа написал, что на Времевском выступе на стыке Запорожья и ДНР идут тяжелейшие бои за поселок Урожайное. По данным источника, ВСУ удалось потеснить ВС РФ и занять пару улиц. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также сообщалось, что украинцы задействуют все имеющееся вооружение и живую силу, в ход идут даже ракеты Storm Shadow. Военкоры назвали бои за населенный пункт «бескомпромиссной рубкой».

Врио губернатора ДНР Денис Пушилин 10 августа заявил, что ВС России выбили ВСУ из поселка Урожайное. По его словам, украинская армия закрепилась в северной части поселка, но получила удар от российской артиллерии и авиации.

«На какой-то этап противник даже смог закрепиться в северной части Урожайного... Как только противник закрепился в северной части Урожайного, были нанесены соответствующие артиллерийские удары, также была задействована авиация, противник понес потери: техника там и осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции», — добавил Пушилин.

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